Kendt tv-læge tilbyder esbjergenserne et sundhedstjek

Esbjerg: Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling besøger Esbjerg 22. februar klokken 19 og holder foredrag i FOF-regi på byens realskole.

Han besøgte Esbjerg sidste år, da han skulle lave et indslag til Sundhedsmagasinet om mandeyoga og blev dengang opfordret til at gæste byen som foredragsholder. Senere besøgte han byen i forbindelse med et tv-indslag om ansigtsblindhed.

Han medbringer en masse sjove og tankevækkende historier fra tv-konsultationen og et fotografi, som han på et tidspunkt fik tilsendt fra en kvinde i Esbjerg.

- Det billede betyder noget ganske særligt for mig. Hvorfor vil jeg ikke afsløre her. Det må folk møde op til mit foredrag for at få opklaret, lyder det med et smil fra den kendte tv-læge, som med sit foredrag giver de fremmødte mulighed for at tjekke, om de nu også lever sundt nok - mentalt og fysisk.

Han medbringer i den forbindelse nogle helt nye sundhedstal, som han betegner som værende "meget overraskende".