Kendt spisested i Esbjerg skifter ejer

Det populære amerikanske steakhouse Butcher har fået ny ejer. Jesper Ølgaard Nielsen har solgt sine andele til Brian Sørensen, der efter et år som forpagter ser frem til at blive herre i eget bøfhus.

- Det er selvfølgelig lidt vedmodigt at sælge, men det har faktisk ikke været nogen svær beslutning. Brian kom selv og spurgte, om ikke det var på tide, at han overtog, og det passede mig helt fint. Jeg er klar til at komme videre, siger Jesper Ølgaard Nielsen, der med ejerskabet af Posthuset på Torvet stadig er aktuel på den esbjergensiske madscene.

- Jeg købte mig ind som forpagter sidste år, men nu syntes jeg, at tiden var moden til at prøve at flyve solo. Jeg har overtaget en sund og velfungerende forretning med et engageret og ambitiøst personale, så jeg kunne ikke være gladere, siger Brian Sørensen.

Hemmelige planer

Kriserygterne sværmede om Butcher, da Nordisk Film Biografer i marts flyttede fra Tovværksgrunden og ind til Broen Shopping, men restauranten har holdt stand, og ifølge den nye ejer har man fortsat ingen planer om at rykke tættere på centrum. Naboskabet med Esbjergs sportspark har tværtimod givet inspiration til nye samarbejdsaftaler med Team Esbjerg, Ribe Esbjerg HH, EfB og Esbjerg Energy.

- Vi arbejder benhårdt på at udvikle vores ud af huset-forretning. Så sent som i søndags leverede vi mad til 600 mennesker i forbindelse med EfBs hjemmebanekamp. Det er en gren af virksomheden, vi gerne vil gøre mere ud af med betjening, kokke og livemusik til både fødselsdage og firmaarrangementer, siger Brian Sørensen.

- Der kommer til at ske ting og sager hernede, men vi er ikke helt klar til at løfte sløret for, hvad det er, vi går og brygger på endnu. De sidste detaljer skal lige falde på plads, siger Brian Sørensen.

Han garanterer dog, at der fortsat vil være både bøffer og burgere på menukortet hos Butcher. Han vil også selv være at finde i restauranten, for selvom han nu er ejer, har han ingen planer om at skifte tjenertjansen ud med en plads bag skrivebordet.

- Min gamle far har altid sagt, at man skal gøre det, man er bedst til, og det vil jeg gøre. Hvorfor skulle jeg bruge en time på at sidde og nusse med et excel-ark, hvis der er andre, der kan gøre det på den halve tid. Jeg trives bedst ude blandt kunderne, så jeg har ansat en til at hjælpe mig med administrationen, siger Brian Sørensen.