Kendt italiensk madkunster omdanner Bill's Grill

Fokus på madlavning

Nu var tiden kommet til igen af få fod under eget bord, som han skriver på Da Giorgios facebookside.

"Det er ved at være en del år siden nu, men min kærlighed til det italienske og særligt toscanske køkken er kun vokset med årene. Derfor starter jeg nu igen op, dog uden siddepladser, servering, store lokaler og bordopdækning. Så kan jeg nemlig fokusere på det, jeg bedst kan lide og er bedst til - nemlig at lave mad. Der vil være mulighed for at købe pizza, panini (sandwich) og italienske burgere 'on the go', samt mulighed for at bestille mad til mindre eller større arrangementer, såsom konfirmation, bryllup, fødselsdage etc. Jeg glæder mig til at vise jer mit lille spisehus".

En del af Da Giorgios koncept er også at lave mad til selskaber, og han er allerede booket til et par konfirmationer.

Da Giorgio har åbent fra klokken 11 til 20 mandag til lørdag. Søndag holder han lukket.