Kendt indbrudstyv i Ribe i fængsel i 14 måneder

En 25-årig mand fra Ribe, som i forvejen flere gange er dømt for tyverier og indbrud, fik tirsdag eftermiddag en såkaldt straksdom, som han nu er i gang med at afsone.

RIBE: Han blev anholdt på sin bopæl tirsdag morgen. Og tirsdag eftermiddag blev han idømt 14 måneders fængsel ved retten i Esbjerg - og efterfølgende straks sendt til afsoning.

En 25-årig mand fra Ribe, som politiet og domstolene i forvejen kender særdeles godt fra en række forskellige indbrud, tyverier og anden berigelseskriminalitet, tilstod tirsdag ved et retsmøde i Esbjerg, at han har begået en stribe indbrud i villaer plus et butikstyveri, som er begået i perioden fra begyndelsen af juli i år til slutningen af august.

Anklager i sagen Mie Mandal Christiansen fortæller, at den 25-årige mand er dømt for villaindbrud i Ribe og omegn. Indbrud, hvor han blandt andet har stjålet designting som PH-lamper, men derudover er han dømt for butikstyveri i en dagligvarebutik.

Sagen blev kørt som en tilståelsessag, hvor den 25-årige mand har erkendt at have begået alle de kriminelle forhold han er dømt for. Det er baggrunden for, at sagen kunne blive afgjort ved retten allerede tirsdag eftermiddag, oplyser anklageren.

Med tirsdagens dom kan butiks- og villaejere i Ribe og omegn for en periode trække vejret lidt lettere i bevidstheden om, at den 25-årig mand sidder bag lås og slå i de kommende 14 måneder. Han har i de foregående år fået flere forskellige domme for berigelseskriminalitet, og de tidligere tilfælde af indbrud og tyverier er også taget med i betragtning i udmålingen af den aktuelle dom på 14 måneders ubetinget fængsel.