Kender du én, der fortjener hæder og ære?

I 2018 vil vi igen uddele prisen månedens skulderklap, og derfor efterlyser vi nu kandidater til prisen, som skal gives til folk, som udfører frivilligt arbejde enten i foreningsregie eller i andre sammenhænge. Prisen kan således også gå til én, som er besøgsven for en gammel dame, én der er frivillig på et plejehjem eller én, der hjælper børn med indlæringsvanskeligheder med lektiehjælp. I denne sammenhæng skal frivilligheden forstås i en bredere forstand.

Det er bare en del af navnene på de frivillige ildsjæle i Ribe og omegn, som i 2016 blev hædret med månedens skulderklap. Prisen, som Sydbank i Ribe og JydskeVestkysten uddeler i fællesskab for at påskønne det frivillige arbejde, initiativ og virkelyst, som kommer foreningsmedlemmer og borgere i Ribe og omegn til gode.

Sydbank i Ribe og JydskeVestkysten hædrer frivillige, som laver en stor indsats for andre med hæderen "månedens skulderklap". Den der udnævnes får prisen på 1500 kroner, et diplom samt blomster. I 2017 var det frivillige fra den gamle Bramming Kommune, som blev hædret med skulderklappet. Nu i 2018 er det frivillige fra den gamle Ribe Kommune, som hædres. Kom med dit forslag. Send det til mailadressen: redaktion.ribe@jv.dk

Gavn for andre

- Prisen gives til folk, som er aktive i foreningslivet og som her yder en stor frivillig og som oftest ulønnet indsats. Men prisen kan også gives til andre frivillige, som i mange sammenhænge laver et stykke frivilligt arbejde - også selv om det ikke foregår i en forening. Vi giver prisen til folk, som på denne måde gør noget til gavn for andre. Eneste betingelse er bare, at det er frivillige, som bor eller er aktive i den gamle Ribe Kommune, siger filialchef Morten Bøje Jørgensen fra Sydbank i Ribe.

- Ude i de mindre landsbyer i kommunen er der rigtig mange ildsjæle, som laver en kæmpe indsats. Men det samme er der i Ribe by, og i dommerkomiteen vil vi gerne have rigtig mange forslag til personer eller grupper som mulige kandidater til prisen. Man skal ikke holde sig tilbage med at stille forslag, understreger Morten Bøje Jørgensen.