Kend dine kandidater i Esbjerg og Fanø

Henrik Dahl (LA), Esbjerg Bykreds

Henrik Dahl har altid interesseret sig for politik, selv om han først for fem år siden for alvor gik ind politik med efterfølgende valg til Folketinget. Han gjorde det blandt andet, fordi han synes det er for nemt at være klog og vide det hele uden at tage ansvar. LA-politikeren fra Ribe tager gerne et aktivt ansvar i Folketinget i yderligere en valgperiode. Læs hele portrættet af Henrik Dahl her: For nemt ikke at tage et ansvar.