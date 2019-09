Kend-Din-By-dagen: Gørding har lyst til at prale af sig selv

På Kend Din By-dagen liner Gørding op med så mange aktiviteter og tilbud, at man umuligt kan nå det hele. Og for første gang bliver der også uddelt en pris til en af byens ildsjæle.

Gørding: Tilbage i 00'erne havde Gørding en årlig Sognedag, som foregik henover otte-ni år.

Nu tager Lokalrådet tråden op og arrangerer en Kend Din By-dag.

- Vi har gennem et stykke tid haft fokus på at øge fællesskabsfølelsen i vores by. Vi har mange nye tilflyttere, idet Gørding er en populær bosætningsby, og vi ønsker at inddrage dem i vores foreningsliv og byliv i det hele taget. Derfor faldt valget på en dag, hvor vi virkelig kan "prale" og vise alle vores tilbud frem, forklarer Sanne Borg, formand for styregruppen bag arrangementet.