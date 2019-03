Katedralskoleelev: Jeg håber kommune tager P-situationen alvorligt

Søren Heide Lambertsen(tv.) og tidligere elevrådsformand fra Ribe Katedralskole, Søren Schrøder, besøgte i denne uge P-syd ved Ribe for at diskutere parkering for skolens elever. Søren Schrøder har lavet et konkret forslag til en løsning ud fra en spørgeundersøgelse på skolen, der blandt andet går ud på at fjerne autocamperpladserne på P-syd. Foto: Kåre Welinder