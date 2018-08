Katastroferamt skole erklæret konkurs nu

Skifteretten i Esbjerg afsagde fredag morgen konkursdekret over Esbjerg Forberedende Erhvervsskole på Darumvej i Esbjerg. Medarbejdere orienteres inden for de næste timer på to møder. Elever sendt hjem i går.

Esbjerg: Chefen for Skifteretten i Esbjerg, Christian Notlevsen, kunne kort efter klokken 9 her til morgen afsige konkursdekret over produktionsskolen i Esbjerg - Esbjerg Forberedende Erhvervsskole EFE). Konkursen blev afsagt efter måneders økonomisk usikkerhed og efter bestyrelsens forgæves forsøg på at få tilskud eller lån fra staten og kommunen.

EFE er en selvejende institution under Undervisningsministeriet, og der går omkring 110 elever på skolen. P.t. har skolen 35 medarbejdere, hvoraf de 10 allerede i sidste uge fik varsel om, at de ville blive opsagt.

I skifteretten blev advokat Corna Levin Munch fra advokatfirmaet Kirk Larsen og Ascanius beskikket som kurator. Hun repræsenterer Nykredit, der er både bank og kreditforening for produktionsskolen og dermed den store kreditor.

Formanden og næstformanden for skolens bestyrelse, henholdsvis Britta Bendix (V) og Lars Katzmann, var mødt i Skifteretten og kunne oplyse, at medarbejderne og eleverne allerede er blevet meddelt, at skolen ikke er i stand til at udbetale løn og skoleydelse med udgangen af august. Eleverne blev hjemsendt allerede torsdag, mens medarbejderne fredag formiddag samles på skolens to adresser - dels Darumvej 140, dels Bavnehøj 12 i Esbjerg - hvor de vil få besked om mødet i skifteretten.