Katastrofen i kælderen: Det var som på Titanic

Dyrene svømmede for livet i oversvømmet dyrehandel. Skader for flere hundrede tusinder kroner. Beboerne urolige for, at et nyt kloaksystem er årsag til massive oversvømmelser, som hidtil ikke har ramt området.

Esbjerg: Dyrene svømmede for livet i deres bure, varelageret sejlede i vand, og alt var buldermørkt. Og al strøm var gået, så først da Charlotte Strunck Jensen lyste med sin telefon ned i den mørklagte kælder under hendes butik Bonnie Dyrecenter gik katastrofen op for hende. Skybruddet havde sat hendes butik under 70 centimeter vand i kælderen med de mange kæledyr, som er hele forretningens grundlag og Charlotte Strunck Jensens liv. - Vi gik straks ind til dyrene, rundt om flød det med tomme akvarier og andre varer. Jeg kunne se, det var slemt. Jeg var rystet. Vandet var kommet ind fra kloakkerne, og der var blankt vand. Det var som at være om bord på Titanic, fortæller butiksejeren. To chinchillaer var døde, mens fem klarede sig, fordi de var i et højt bur. - Vi reddede også kaninerne, men nogle zebrafinker og et marsvin var druknet i deres bure. Det var heldigt, at vores nabo alarmerede os, mens vi var på campingferie i Ribe i weekenden. Det var billigt sluppet. Vandet var kun en centimeter fra alle krybdyrene, men de slap tørskoede, fortæller Charlotte Strunck Jensen om den store oversvømmelse, der ramte hendes butik i Strandby Kirkevej lørdag eftermiddag. - Vi har aldrig prøvet før, at vandet stod op af kloakkerne. Når jeg åbnede en dør til et nyt rum, væltede varer ud af døren, alt blev skyllet ud og ødelagt.

Søvnløse nætter Charlotte Strunck Jensen har haft søvnløse nætter siden lørdag, men forsikringen har nu garanteret at dække skaderne, der formentlig løber op i flere hundrede tusinder kroner til nye bure, inventar, døre, bygninger samt varelageret af foder og meget andet. - Jeg er lidt i chok, jeg har ikke en skid forstand på kloaksystemet, men de sagde, at det skulle tage nogle større regnskyl. Det blev færdig for to måneder siden, og nu har vi pumpet 20.000 liter vand op. Der var så meget tryk på vandet, at et plastikdæksel blev skudt af. - Det her må være en opgave for Din Forsyning og kommunen. Jeg er bange for, at det gentager sig om en uge, en måned eller om et år, siger dyrehandleren. Hun forventer, at der går en måneds tid med at tørre kælderrummene op og indrette lokalerne til dyrene igen. - Butikken kører allerede, men dyrene er det, vi lever af. Uden salget af dyr er jeg ikke bedre end de andre dyrehandlere i byen. Vi lever af dyrene, siger Charlotte Strunck Jensen.

Mistillid til kloak En anden beboer, Kirsten Thomsen, Strandby Kirkevej 126., føler også mistillid til den nye kloak. - Vi har aldrig haft oversvømmelser i vores kælder i de 31 år, vi har boet her, fortæller hun. - Jeg og mange andre undrer sig over, at vi har fået vand i kælderen for første gang nogensinde, fortsætter hun. Beboerne frygter, at separeringen af kloakken kan være årsag til de massive oversvømmelser. Projektet blev afsluttet for cirka to måneder siden, og lørdag var første gang, der for alvor faldt regn. - Efter regnvejret havde stået på en halv times tid hørte vi pludselig vand strømme ind kældrene. Vi løb derned, og der stod en halv meters vandsøjle op af toilettet. Det var heldigvis rent vand, men i andre villaer var det kloakvand, der blev presset op i kældrene, fortæller Kirsten Thomsen.

Første prøve - ikke bestået - Vi aner jo ikke, om det er den nye kloak, der er årsagen. Men det var første prøve - og den blev ikke bestået. - Det første, familien Thomsen gjorde lørdag, var at fjerne musikinstrumenter og andet, der ikke kan tåle vand. Derefter gik de i gang med at skovle vand væk og kontaktede forsikringen. Ret hurtigt blev der snak mellem beboerne i kvarteret, og det stod klar, at der var tale om massive oversvømmelser. - Skadesservice havde rygende travl med at opstille pumper og begrænse skaderne, siger Kirsten Thomsen. I deres villa stod der 10 centimeters vand i tre rum. Og masser af tøj, dyner, håndklæder og andet, der kunne suge vand, blev taget i brug for at undgå, at vandet skulle løbe ind i det sidste kælderrum, forklarer Kirsten Thomsen - Vi slap billigt, siger hun. Med varmekanoner har Skadeservice udtørret kælderen, så den i dag ligner sig selv igen.