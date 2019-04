Karen Wagner er ny formand i Ældre Sagen Bramming

Karen Wagner Christensen er ny formand i Ældre Sagen Bramming Lokalafdeling. Tre områder ligger hende særligt på sinde, demens, ensomhed og hjælp til det offentlige system.

BRAMMING: - Det er vigtigt for mig, at folk kan mærke, at de er velkomne, når de kommer her. Vi henter dem gerne, så de ikke skal komme alene, fortæller Karen Wagner Christensen. Hun er ny formand for Ældre Sagen i Bramming, og hun ser sig selv som vært, når hun tager imod folk til et arrangement. Der er især tre områder, hun vil fokusere på som formand: demens, ensomhed og hjælp til det offentlige system. Karens mand har nu boet på plejehjem i et år. Han har haft demens i syv år. - Før var jeg hjemme 24-7. Nu kan jeg selv skrue min tilværelse sammen, fortæller hun.

Jeg lytter og kan mærke, at deres skuldre falder ned, når de får snakket om deres frustrationer. Karen Wagner Christensen, formand for Ældresagen i Bramming.

Ældresagen Bramming



Læs mere om foreningens aktiviteter på:



https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/bramming Ældresagen i Bramming har Demenscaféen Forglemmigej, hvor man mødes et par timer og synger, spiser kage og drikker kaffe. Nogle frivillige kører også ud på demensaflastning i private hjem.Læs mere om foreningens aktiviteter på:

Får overskud af at hjælpe De mange frivillige i foreningen gør det muligt at have så mange aktiviteter. Karen selv brænder for frivillige arbejde og elsker selv at give sit bidrag: - Det giver mig overskud. Jeg bliver glad, når jeg kommer ud og gør en forskel, siger hun. En gang om ugen tilbringer hun nogle timer sammen med en dement mand. - Jeg er ligeglad med, at han spørger om det samme ti gange. Jeg kan rumme det, fordi jeg ved hvad det indebærer at være dement, forklarer hun. Hun går også jævnligt ture med en dement ældre dame, der ikke kan finde rundt og ikke selv må gå udenfor en dør - Hun vil gerne gå tur på kirkegården, og hun kan næsten gå stærkere end mig. Karen tager også gerne ud og får en god lang samtale med en familie: - Jeg lytter, og kan mærke, at deres skuldre falder ned, når de får snakket om deres frustrationer, siger Karen.

Ensomhed stort problem Karen vil ikke mindst gerne gøre noget for de ensomme. - Jeg siger til folk "Tag lige din nabo med". Vi henter også gerne folk, så de ikke skal komme alene hen til et arrangement. Jeg gør meget for, at folk kan mærke, at de er velkomne, siger Karen. Endelig vil Karen fokusere på det, hun kalder "vejledning om offentlige ydelser". - Vi kan guide dem gennem systemet og tage med som bisidder til møder hos kommunen, advokat, bank etc. Fru Jensen godtager måske et afslag, men hvis det lyder urimeligt, siger vi "det kan ikke være rigtigt" og kigger på det, fortæller hun. I støbeskeen er også netværksgrupper og motion for demente. Afdelingen kunne godt bruge flere frivillige. Ring gerne til Karen på tlf. 5057 7355 og hør nærmere.