Esbjerg: Karateklubben kan arbejde videre med de utilpassede unge. Der er fundet penge til, at de unge ledige fortsat kan udvikle sig personligt gennem træning i karateklubben i Esbjerg.

500.000 kroner sikrer, at klubben kan køre videre i endnu et år. Men samtidig er der lagt op til, at klubbens ungdomsarbejde for kommunen nu har bevist sit værd så grundigt, at politikerne er klar til at sætte klubbens tilbud fast på budgettet. Det vil give klubben arbejdsro og en økonomisk sikkerhed at være garanteret et fast beløb årligt fire år frem i tiden.

- Det er super, og kommunen skal have stor ros for en god dialog for at undgå nedskæringer, siger René Boisen, næstformand i Esbjerg Karateklub. Han glæder sig over, at karateprojektet kan køre videre, og at der bliver mere økonomisk ro:

- Hvis vi kommer på budgettet, får vi en kæmpestor ro, så vi kan koncentrere os om de mennesker, det handler om. Dem, der har været ude at hænge på randen af samfundet.

Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget er også godt tilfreds.

- Vi i udvalget er enige om, at projektet skal fortsætte som hidtil, så klubben får en ekstra bevilling på 500.000 kroner, som modsvarer en ellers fastlagt besparelse, siger han