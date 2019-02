Kapitalfond køber sig ind i helsekostgigant fra Esbjerg: Wellvita skal tredobles

Kapitalfonden Capidea har i partnerskab med Habico indgået aftale om at erhverve aktiemajoriteten Wellvita. Målet er at tredoble virksomhedens omsætning i løbet af de næste tre-fem år ved at øge internetsalget af kosttilskud i hele Europa.

Esbjerg: Den esbjergensiske helsekostgigant Wellvita med omkring 80 ansatte udvider ejerkredsen. Investorerne i virksomheden er kapitalfonden Capidea samt investeringsselskabet Habico, der er gået sammen i et joint venture, der har til hensigt at gøre Wellvita til en af Europas største leverandører af kosttilskud og naturmedicin.

Erobrer Europa

Det har gjort Wellvita interessant for investorerne, der yderligere vil tredoble virksomhedens omsætning i løbet af de næste tre-fem år, hvilket skal ske ved at bringe Wellvita-konceptet videre ud i Europa.

Målsætningen er, at Wellvita bliver en af Europas største udbydere af kosttilskud og naturbaserede medicinalprodukter på internettet. Wellvita er i dag allerede i gang i Norge, Sverige, Finland, Holland og Belgien. De nye investorer vil sammen med de nuværende ejere udvide med lande som Tyskland, Frankrig og Italien inden for kort tid, så der bliver travlt i såvel produktionen som i callcentret på Energivej i Esbjerg.

- Vi ønskede at få en samarbejdspartner, som kan være med til at udvikle selskabet, og samtidig ønskede vi at gennemføre et glidende generationsskifte. Vi ser et godt match med de nye samarbejdspartnere, siger Niels Bressendorff.

Martin Jørgensen, partner i Capidea, siger om investeringen i Wellvita:

- Virksomheden har med udgangspunkt i en stærk produktportefølje over en årrække opbygget en stor loyal kundegruppe. Virksomheden er drevet af dygtige og engagerede medarbejdere og udgør en solid platform for yderligere vækst. I partnerskab med Habico ser vi et betydelig vækstpotentiale i yderligere europæisk ekspansion, videreudvikling af produktporteføljen samt gennemførsel af en digital transformation.