Kaotisk økonomi på Esbjerg-skole har kostet jobs i Vejen

To medarbejdere måtte fyres på Vejen Produktionsskole som følge af økonomisk kaos på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE). Skolen har stadig knap en halv million kroner til gode - nu i et konkursbo.

I dag vurderer Pia Elena Glaser, at Vejen Produktionsskole har cirka 495.000 kroner til gode hos EFE, der nu er et konkursbo efter, at Skifteretten i Esbjerg i fredags afsagde konkursdekret over den gældstyngede skole.

Årsagen var den enkle, at EFE fyldte huller i egen økonomi med de elev-tilskud fra Undervisningsministeriet, som EFE som tovholder- og administrationsskole skulle have videreformidlet til Vejen.

Samarbejdet mellem de lokale produktionsskoler har længe været anstrengt som følge af EFE?s kaotiske økonomistyring. I sommeren så skolen i Vejen, med forstanderinde Pia Elena Glaser i spidsen, sig nødsaget til at sende et nødråb til ministeriet med en forespørgsel om helt at afbryde forbindelsen til Esbjerg-skolen. Arkivfoto: Benny F Nielsen

Søgte hjælp hos ministeriet

Mens EFE værgede for sig i forhold til at udbetale Vejen Produktionsskole dets tilgodehavende, kunne sidstnævnte blot se til. Skolen forsøgte ad flere omgange desperat at råbe Undervisningsministeriet op og bede om hjælp, men ifølge Pia Elena Glaser fortsatte ministeriet med at udbetale tilskuddene til EFE og afviste at gribe ind med henvisning til, at det var et lokalt anliggende

- Det har været en grim situation og en meget mærkelig oplevelse at skulle forsøge at holde modet oppe hos medarbejdere og elever. På den ene side kunne jeg fortælle dem om den succes, som Vejen Produktionsskole rent faktisk er, men samtidig måtte jeg fyre to dygtige medarbejdere som direkte konsekvens af de manglende betalinger fra EFE. Og eleverne mangler computere, de må sidde på havestole i undervisningslokalerne og vi må stille spande op i hjørnerne, fordi taget af utæt, og vi ikke har haft råd til at få det repareret, siger forstanderinden, der heller ikke har syntes om løbede at skulle stå skoleret hos Vejen Produktionsskoles bankforbindelse.

Ifølge forstanderinden har problemerne med samarbejdet stået på siden slutningen af november sidste år, og som følge deraf har skolen flere gange måtte bede Vejen Kommune om hjælp. I første omgang fik skolen lov til at udskyde afbetalingen på en restgæld på 200.000 kroner, og en måned senere besluttede Vejen Byråd at give ydereligere assistance ved at øge lånet med 300.000 kroner og først genoptage afbetalingen i 2019. Alligevel var Vejen Produktionsskole i juni i år så økonomisk truet af de manglende tilskud fra EFE, at man bad Undervisningsministeriet om lov til helt at træde ud af samarbejdet med Esbjerg og i stedet indgå en ny alliance mod øst. Det fik man dog nej til.