Kanyler lå spredt ud over legeplads

Mellem 60 og 100 brugte kanyler blev søndag fundet på legepladsen i børnehaven Lykkegårdsparken og langs Skanderborgvej. Beboere er skræmte over fundet, og mange deltog i opsamlingsarbejdet søndag. Formand undrer sig over, at politiet ikke gør mere ved sagen.

- Bare tanken om, at et barn kunne have fået fast på en af de her mange kanyler. Heldigt nok skete det en weekend, for havde det været en hverdagsaften, havde vi måske ikke opdaget det, før et barn havde grebet fat i en kanyle eller fem i sandkassen. Jeg kan slet ikke tænke den tanke til ende. For der er ingen tvivl om, at de her nåle er brugt af en misbruger, og som ambulancebehandler ved jeg, at en nålemisbruger oftest har en eller anden sygdom, for eksempel hepatitis. Det har uoverskuelige konsekvenser for den, det går ud over, siger Frank Jensen.

Det chokerede mange indbyggere i området, som via et opslag på Facebook-siden "Borger til Borger i Esbjerg" fik spredt budskabet søndag formiddag, så mange lokale kunne dukke op og hjælpe med at samle kanylerne ind. Flere kanyler var uden beskyttelseshætte og beskidte af blod og andet materie, og på Lykkegårdsvej fortæller Frank Jensen og Dennis Nørgaard fra boligforeningsafdelingens bestyrelse om stor utryghed i området og vrede over, at politiet ikke griber mere ind.

Jeg er en stor gut, men jeg er sateme rystet og i chok. Og det er lidt vildt, at inden for 15 timer efter, at vi har ringet, har politiet allerede droppet at gøre mere. Det er lige før, der var et barn, der skulle have stukket sig først, før de tager det alvorligt, og der skulle vi helst ikke ud.

Til trods for beboernes store indsamling af kanyler søndag, hvor man vurderede, at alle kanyler var fundet og samlet op, blev endnu en kanyle fundet mandag morgen på Randersvej.*** Flere forældre valgte at holde deres børn hjemme fra vuggestue og børnehave mandag af frygt for, at ikke alle kanyler var fundet på legepladsen endnu. *** SSP i Esbjerg er involveret i sagen og afviser, at injekseringen med sprøjterne har fundet sted på selve legepladsen. Man mener også helt sikkert, at der er tale om en voksen person og ikke et barn, og at personen har kastet med sprøjterne i en ophidset eller forvirret sindstilstand. *** Der vil blive indkaldt til et møde om sagen med deltagelse af blandt andre SSP, boligselskabet og institutionerne inden længe.

- Men kanylerne og flasken lå et godt stykke fra hinanden, og kanylerne var spredt meget ud. Så personen må have taget kanylerne ud af plastikflasken, før de blev kastet. Men at man så vælger at kaste det ind over porten til en institution for børn, det er mig en gåde. Kan det være, fordi man vil såre nogen, der har børn i institutionen? siger Dennis Nørgaard, der sidder i bestyrelsen for Lykkegårdsparkens børnehave.

Næste morgen gik afdelingsformand Frank Jensen tur med sin hund, da han også stødte på kanyler og begyndte at samle dem om. Samtidig delte Kathrine Klarskov oplevelsen med det store kanylefund på Facebook, og efterhånden rygtedes det, og flere og flere borgere fra området kom for at være med til at samle kanyler.

- Vores hund snusede til en, og da vi opdagede, hvad det var, fik vi da lidt et chok. Det var med blodrester på og hele svineriet. Vi fik den samlet op med noget bark, men så gik vi lige en meter og opdagede, at der lå kanyler spredt ud over det hele. I første omgang fandt vi nok omkring 15 stykker, som vi samlede op. Så gik vi hjem og afleverede vores hun og ringede til politiet. Men de tog os slet ikke alvorligt, siger Kathrine Karlskov.

Nej til DNA-test

Da Frank Jensen søndag morgen kontakter politiet, sender de en patrulje ud. Men ud over at forhøre sig blandt nogle beboere mener politiet ikke at kunne gøre noget, så de kører hjem igen, og det har afdelingsformanden svært ved at forstå:

- Vi fik bare den melding, at politiet ikke ville gøre yderligere, og at det i øvrigt var svært at straffe sådan noget som at sprede kanyler. Det forstår jeg slet ikke. For mig at se er det lige så farligt som at lade et jagtgevær og lægge det på en bænk. Jeg var virkelig rasende søndag og er det stadig. Jeg tilbød politiet, at vi fra boligafdelingen godt ville betale for en DNA-test af kanylerne, for hvis de tilhører den samme person, kunne han måske findes i registret. Men det ville de ikke, siger Frank Jensen.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser politikommissær Ole Hillerup, at man ved, at der har været et skænderi mellem en mandlig gæst og en kvindelig beboer på Lykkegårdsvej tidligt lørdag aften, og at manden er gået væk fra kvinden i vrede og sandsynligvis har kastet rundt med kanylerne og beholderen med kanylerne og også kastet det over porten ind til børnehavens legeplads.

Men hvorfor gør I ikke mere ved sagen? Som for eksempel at lave en DNA-test?

- Der er ikke noget, der tyder på, at vedkommende har gjort det i en ond hensigt. Og hvis vi skulle straffe, ville det være for at sprede affald i området, og det er jo ikke nogen særlig høj straf. Det er kun, hvis vi vidste, at de her kanyler er smittet med hiv eller smitsom leverbetændelse, at vi kunne løbe en straffesag op imod det. Man kunne sagtens lave en DNA-test, men for os er det mere et spørgsmål om holdningsbearbejdning end at få oprettet en straffesag omkring det. Vi har jo heller ikke fat på manden. Hvis nogen ved noget om ham, må de meget gerne henvende sig til os, siger Ole Hillerup.