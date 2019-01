Kantinedrift, selskaber og eget landbrug: Porsborgs Gastro Bar udvider konceptet

Efter en forrygende start udvider Porsborgs Gastro Bar konceptet til også at indeholde selskaber, mad ud af huset samt samarbejde med bæredygtigt landbrug og landmand Laurids Schmidt(tv), og Bjarne Christensen, Claus Lehmann Christensen, Rasmus Errebo og Thomas Christensen ser frem til at gå i luften med nye initiativer i det nye år. Foto: Chresten Bergh

Oprettelse af ny selskabsafdeling, samarbejde med lokalt, bæredygtigt landbrug, kantinedrift og udskiftning og udvidelse af ejerkreds er blot enkelte af de mange nye initiativer hos Porsborgs Gastro Bar på Torvet i Ribe, der er sat i værk fra årsskiftet.

Ribe: Man kan ikke beskylde ejerne af Porsborgs Gastro Bar på Domkirkepladsen i Ribe for at ligge på den lade side. Til trods for, at den hyggelige kælderrestauration blot har seks måneder på bagen, har stedet haft så stor succes med deres gastronomiske tiltag, at man fra årsskiftet har sat yderligere skub i en lang række initiativer. - Vi har hele tiden ønsket at skalere op. Det har været vores drøm fra starten, og det er også en af grundene til, at vi har prøvet så mange ting af på Porsborgs og været eksperimenterende. For at se, hvad der kunne fungere, siger Bjarne Christensen, der sammen med broderen Thomas Christensen står bag Porsborgs Gastro Bar. Succesen er også årsag til, at ejerne nu har valgt at speede processen med de nye initiativer op, og derfor har de fra 1. januar valgt at lancere en helt ny afdeling, hvor man har tilknyttet to erfarne kokke. Den nye afdeling kaldes Porsborgs Selskaber, og det er en decideret afdeling for selskaber, mad ud-af-huset og selvstændige madkoncepter. - Ligesom mange andre i byen kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til, at der skete en masse positivt hos Porsborgs efter der var kommet nye mennesker til, og måden Porsborgs drives på fascinerer mig meget, siger Rasmus Errebo, der er tidligere landsholdskok, og som skal stå for den nye afdeling sammen med Claus Lehmann Christensen.

Åbning Selv om Porsborgs Gastro Bar holder lukket til og med 21. januar, så er initiativet omkring Porsborgs Selskaber med selskaber, mad ud-af-huset og selvstændige madkoncepter gået i luften fra 1. januar, selvom selve restaurationen på Torvet i Ribe holder lukket.

Ny ejerkreds Bjarne Christensen forklarer, at man igennem de seneste måneder har haft rigtigt mange forespørgsler på arrangementer som julefrokoster, bryllupper, barnedåb med mere, og da Porsborgs eget køkken er for lille til at efterkomme de mange forespørgsler og fremtidige madlavning, er man netop nu i sidste fase i forhold til etableringen af et eksternt og større køkken i en anden bygning centralt i Ribe. Det eksterne køkken bliver basen for Porsborgs Selskaber, ligesom de to kokke også skal være med til at udvikle de mange madkoncepter i Porsborgs Gastro Bar. Rasmus Errebo og Claus Lehmann Christensen skal også være drivkræfterne bag endnu et initiativ, idet Porsborgs Selskaber fremover vil fokusere på ekstern kantinedrift, hvor ambitionerne og ønsket er at skabe vestkystens bedste kantiner. På sigt er meningen, at de to kokke skal med ind i ejerkredsen omkring Porsborgs, der vil få en ny selskabsstruktur. Samtidig har man skiftet ud i ejerkredsen, idet Claus Pedersen ikke længere er medejer af virksomheden, men nu vil indgå i et Advisory Board sammen med blandt andre det erfarne bestyrelsesmedlem Jens Okholm samt en endnu hemmeligholdt profil fra Ribe.

Eget landbrug For at Porsborgs kan have hånd i hanke med egne råvarer helt ud i de yderste led, har man også lavet en aftale med landmand Laurids Schmidt, der driver gården Oak River Farm i Hviding syd for Ribe. På gården kan de dyrke egne råvarer lige fra bær, krydderurter og grøntsager til opdræt af dyr som ænder og vadehavslam, og Bjarne Christensen forklarer, at man på den måde eksempelvis præcist kan planlægge, hvilke æblesorter, der skal være klar hvornår til at presse de rigtige safter eller hvilke urter der skal dyrkes til den rigtige pesto. Laurids Schmidt glæder sig helt enormt til samarbejdet med de passionerede madmennesker. - De kan være med til at udvikle mig ligesom jeg også skal være med til at udvikle tingenes gang den anden vej, og ikke mindst ser jeg frem til at se mine råvarer i hænderne på top-kompetente fagfolk, siger Laurids Schmidt, der med Oak River Farm i dag råder over flere hektar bæredygtigt landbrug, men som samtidig fortsætter med de madløsninger, han hidtil har tilbudt.