Kannibaler, gys og gru: Nye escape rooms åbnet i Esbjerg

Det har krævet vilje, knofedt, banklån og gode venner, men i lørdags kunne to unge kvinder fra Esbjerg åbne Great Escape ved Søhalevej nær Korskro. Her låser de folk inde for penge - og beder dem selv finde ud igen.

Det er hendes forældre, der ejer ejendommen, og eftersom stalden stod tom, fik de to veninder uden videre lov til at rykke ind med betonhammer og store planer.

Den nye legeplads for store børn og barnlige sjæle hedder Great Escape og åbnede i lørdags på Søhalevej nær Korskro. Her har de to 24-årige kvinder slået sig ned i en gammel kostald, som de med hjælp fra venner har forvandlet til escape rooms, der er bygget op omkring forskellige temaer, udfordringer, hemmelige gemmesteder og snørklede labyrinter.

Sådan begynder legen i Kamilla Daugaard Larsen og Christina Petersens escape rooms. De to unge kvinder har skabt et univers af snedige koder, symboler og ledetråde, som gæster kan søge flugt fra hverdagen i.

Fænomenet stammer fra Japan, hvor det første kendte escape room dukkede op i 2007. Siden er markedet eksploderet.Legen går ud på, at man i et lille hold på tre-fem personer bliver låst inde i et rum bygget op omkring et bestemt tema. Man har derefter en time til at løse gåden og finde ud ved hjælp af skjulte ledetråde og rekvisitter.Målgruppen er unge og voksne, og rummene er populære som underholdning til for eksempel polterabender, fødselsdage, teambuilding og personalearrangementer.

De to unge kvinder har bevæget sig ind i en mandeverden, og er derfor blevet mødt med skepsis, når de har fortalt om deres planer. Det har dog ikke afholdt dem fra at forfølge drømmen om Great Escape. Foto: Martin Ravn

Vil du med på eventyr?

Idéen til Great Escape opstod en sommerdag i 2018. De to veninder havde planer om en stille og rolig eftermiddag på terrassen, men endte i stedet i håndjern i et trangt lokale i Herning.

- Jeg sad og ventede på, at Christina skulle komme på besøg, og fordrev ventetiden med videoer på YouTube. På en eller anden måde havnede jeg på nogle sider om escape rooms. Jeg havde aldrig hørt om konceptet før, men jeg var helt opslugt. Jeg googlede lidt, og fandt ud af, at der lå et i Herning. De havde en ledig tid halvanden time senere, så da Christina kørte ind på gårdspladsen, sprang jeg ind i bilen og bad hende tage med på eventyr, siger Kamilla.

- Det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til. Ingen af os havde prøvet noget lignende før, men det var vildt fedt. Vi har helt opslugte, og vi talte ikke om andet hele vejen hjem, siger Christina.

I de følgende måneder blev oplevelsen hængende hos de to veninder, der for sjov begyndte at tegne og skitsere nye escape rooms og gåder.

- Vi kunne ikke slippe det igen. Vi var simpelthen så begejstrede, og idéerne kom flyvende. Til sidst blev vi enige om at kaste os ud i det, siger Kamilla og Christina, der lærte hinanden at kende på Skads Skole, hvor de gik i klasse sammen.

De gik straks i gang med at søge om byggetilladelser og banklån, og godt og vel et år efter, de to veninder lod sig låse inde i et escape room for første gang, har de nu designet og åbnet deres egne. De er startet med to rum, et med gys og gru og et mere familievenligt, men har allerede skabt plads til et tredje.

Det første rum hos Great Escape hedder "The Cannibal". Året er 1947, og en kannibal er på fri fod. Deltagerne bliver holdt som gidsler i kannibalens hjem, og skal forsøge at undslippe ved at følge tidligere ofres spor og gåder. I rummet "The Wizard" er troldmanden Continius død, og ondskabsfulde troldmænd på vej. Deltagernes mission er nu på 60 minutter at finde tryllestaven først og redde alt liv i den dødelige verden.