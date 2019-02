Esbjerg Byråd og Ungdomsbo beder nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udskille rækkehusene på Stengårdsvej af ghetto-området. Flere partier udtrykte dog forbehold over for "skrivebordsøvelsen".

Rækkehusene opfylder som nævnt ikke de to grundkriterier for at optræde på listen, for rækkehusene huser alene 327 beboere og er dermed under grænsen på 1.000 beboere. Desuden udgør andelen af efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig baggrund en meget lav andel på kun 23 procent.

- Afgrænsningen af ghetto-området er fra ministeriets side fastlagt til også at omfatte rækkehusene i afdeling 18, men isoleret set opfylder afdeling 18 hverken kriterierne for at være registreret som udsat område eller ghetto-område. Derfor bør der søges om en opdeling af det nuværende ghetto-område, så vi kan fokusere indsatsen der, hvor udfordringerne er, lød det blandt andet fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Sagen om ansøgningen blev behandlet på mandag aftens byrådsmøde, og baggrunden er, at Stengårdsvej-området er udpeget som hårdt ghetto-område og derfor underlagt kravene fra folketings-forliget "Et Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030". Det betyder, at andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder skal nedbringes til under 40 procent inden år 2030. Rækkehusene ligger på den ene side af Stengårdsvej, mens resten af området er bebygget med de kendte, ældre, klassiske betonblokke.

Esbjerg Kommune: Rækkehusene på Stengårdsvej er alene landet på ghettolisten, fordi de ligger over for blokkene, og nu søger Ungdomsbo og Esbjerg Byråd Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at lade rækkehusene i Ringparken udgå af ghetto-området.

Et ghettoområde er et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og som opfylder mindst to af fire kriterier vedrørende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau, uddannelsesniveau og indkomstniveau.Et område er et hårdt ghettoområde, når det de seneste fem år har været karakteriseret som et ghettoområde. Området skal være sammenhængende matrikelnumre.

Skrivebordsøvelse

Det er ikke afgjort hvilke tiltag, der er nødvendige for at nedbringe andelen af familieboliger til under 40 procent på Stengårdsvej, men der er bred enighed om, at det kræver drastiske indgreb. At rækkehusene er registreret som ghetto-område kan derfor medføre et uforholdsmæssigt voldsomt indgreb i en afdeling, der alene fremgår på ghettolisten på grund af nærheden til boligblokkene.

Hverken SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten eller Dansk Folkeparti viste synderlig begejstring for det, snart sagt alle benævnte som "en skrivebordsøvelse", omend alle dog erklærede at ville stemme for en ansøgning om opdeling.

Borgmesteren understregede dog, at det var en vigtig øvelse med henblik på at gøre den opgave, som er stillet fra Christiansborg, mindre:

- Jeg er enig i, at det ikke løser opgaven i ghettoområde alene, men det skal de mange andre tiltag gøre. Og hvis vi ikke gør det her, så skal vi altså ud og have mere end 100 boliger fjernet fra området inden 2030. Det er ganske mange boliger, vi med denne ansøgning kan undgå at skulle omdanne. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal fortsætte de mange gode initiativer, vi har sat i gang, lød det fra Frost Rasmussen.