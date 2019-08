Kammerslusen kan blive hjemsted for autocamperplads

Ejer af Restaurant Kammerslusen, Michael Nørgaard, har ansøgt om at anlægge en autocamperplads med plads til 28 campingbusser øst for restaurationen.

Ribe: Egentlig var planerne allerede under udarbejdelse i 2016, hvor ejer af Restaurant Kammerslusen, Michael Nørgaard, spurgte Esbjerg Kommune om lov til at anlægge en autocamperplads på et grønt areal øst for restauranten på sydsiden af Ribe Å.

Dengang lød svaret fra Esbjerg Kommune, at man ikke mente, det kunne lade sig gøre, fordi det lå i et miljøfølsomt område, og fordi Kystdirektoratet formentlig ville sige nej. Derfor døde kommunikationen hen, inden et møde mellem Michael Nørgaard og Esbjerg Kommune blev sat op, men med den store mængde autocampere, der denne sommer har været på både Mandø og på P-pladsen ved Mandø Ebbevej, er den gamle tanke om en autocamperplads dukket frem igen.

Og Michael Nørgaard er stadig klar på idéen.

- Dengang tilbød jeg at lave det, hvis jeg kunne få lov, fordi vi derved samtidig kunne skabe mere liv ved Restaurant Kammerslusen. Og hvis kommunen giver lov, så vil jeg stadig gerne lave pladsen ved siden af restauranten, siger Michael Nørgaard, der endnu ikke ved, hvordan pladsen rent praktisk skal drives.