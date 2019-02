Kammerslusen Away åbnede med bøfsandwich til 20 kroner: René havde fuldt hus

Restauratør René Aggersbjerg Nikolajsen åbnede fredag sin nye forretning, Kammerslusen Away, på Darumvej 140.

- René er en dygtig kok både til det varme og kolde, og hans frokosttilbud passer perfekt til de planer, som vi har for de øvrige bygninger på Darumvej 140, siger Johnny Nim.

- Normalt får alle deres frokost leveret fra vores køkken i hovedkvarteret ved lufthavnen, men jeg syntes, at det kunne være sjovt at byde René velkommen som lejer og bestille burgere til frokost til de 50-60 medarbejdere, der har det tidligere Jobcenter længere henne på Darumvej som arbejdssted, siger landsformand, Johnny Nim.

Det var da også de ansatte i Det Faglige hus, der stillede sig op i køen fra klokken 11.30 for at få sandwich, burgere eller salatbar til frokost.

Esbjerg: Restauratør René Aggersbjerg Nikolajsen fra Gredstedbro fik hænderne fulde, da han fredag åbnede sin nye forretning, Kammerslusen Away, i den tidligere produktionsskole, Esbjerg Forberedende Erhvervsskole på Darumvej 140.

Dagens ret til 65 kroner

Udover sandwich, burgere og salatbar vil Kammerslusen Away mandag til fredag også servere dagens ret fra klokken 11.00-14.00 og 17.00-18.30. Dagens ret for uge 6 lyder i øvrigt sådan: Mandag: Dansk bøf med bløde løg. Tirsdag: Skinkeschnitzel med ærter og skysovs. Onsdag: Ovnstegt kylling med kartofler og surt. Torsdag: boller i karry med ris og surt. Fredag: BBQ ben med bagt kartoffel og salat.

Med etableringen af en Away-afdeling i Esbjerg er René Aggersbjerg Nikolajsen kommet tættere på størsteparten af de 180 pensionister, som har valgt at få mad fra ham igennem kommunens frit-valg ordning.

På åbningsdagen kunne kunderne få en bøfsandwich til 20 kroner, hvilket den 63-årige efterlønner Carsten Lindskov Knudsen benyttede sig af.

- Den smagte godt, og lokalerne er lyse og venlige. Normalt koster en bøfsandwich vel omkring 40 kroner, siger Carsten.

På åbningsdagen var Poul Kahl fra EmCare Sundhed sendt i byen for at hente sandwich og salater til 32 medarbejdere, og vi skulle hilse fra Poul og nogle af de andre og sige, at de smagte rigtig godt.

- På tilbud kostede en sandwich 20 kroner,, hvilket også var prisen for salaten. Der var forskelligt pålæg i sandwicherne og noget for enhver smag, men hos EmCare Sundhed skal vi jo spise sundt, så salaten skulle jo også med i købet. Maden får fem stjerner, fortæller Poul Kahl.