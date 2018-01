Kammeradvokaten undersøger fiskefabriks konkurs i Esbjerg

Esbjerg: Det tegnede til at blive en rigtig god iværksætterhistorie, da to fyre med indvandrerbaggrund for cirka halvandet år siden etablerede fabrik med forarbejdning af laks i en bygning på Stenhuggervej i Sædding, ejet af en af branchens mest succesfulde, Kent Jensen, tidligere indehaver af blandt andet JP Salmon og Vega Salmon.

I stedet er eventyret nu endt i først tvangsopløsning af deres selskab Samaco Fisk IVS og sidenhen konkurs. Det sidste skete forleden ved Skifteretten ved Retten i Esbjerg.

Som kurator har Skifteretten efter ønske fra Skat udpeget partner hos Kammeradvokaten, advokat Boris Frederiksen, som i sin tid blev kendt for som kuratoren, der jagtede aktier for kreditorerne i sagen om Stein Bagger og It Factory.

Han siger, at han aktuelt først er ved at danne sig et overblik i sagen, og at skattevæsenet er den væsentligste kreditor i konkursboet. Hvor meget Skat har i klemme ved han ikke på nuværende tidspunkt.

- Vi vil gerne danne os et overblik over, hvad der er årsagen: Om der er oparbejdelse af gæld, der kan kritiseres, herunder hvad der er sket med selskabet aktiver, siger Boris Frederiksen.