Kai vil gøgle på Sjælsmark

Gøgleren Kai Jørgensen fra Esbjerg håber at få lov til at køre sin bus fyldt med gøgl og løjer ind på Udrejsecenter Sjælsmark og sprede lidt glæde i den triste tilværelse for centrets børn.

Esbjerg: Kai Jørgensen har et blødt hjerte for børn og specielt børn, der ikke har helt de samme muligheder som resten.

Nu har han sat endnu en båd i søen: Han vil tage til udrejsecenter Sjælsmark og gøgle for de børn, der bor der under forhold, som Kai Jørgensen slet ikke kan have med at gøre.

- Som så mange andre så jeg dokumentarudsendelse i fjersynet, og jeg synes, det er helt ude i hampen, at vi her i Danmark behandler børn på den måde. De børn, der bor på Sjælsmark kan ikke have noget så almindeligt som legeaftaler med andre børn. de fleste er jo rigtig gode til dansk og kan sagtens være en del af samfundet, og det er hjertegribende at høre deres historier, siger Kai Jørgensen.

For at sprede lidt lys over børnenes grå tilværelse fik han den idé, at han vil tage til Sjælsmark og lave gøgl og cirkus for børnene.

- Jeg har jo en bus, som jeg kan fylde med gøgl og løjer, og efter at jeg luftede tanken, er der allerede flere personer, der har budt ind for at være med på den ene eller den anden måde, fortæller Kai Jørgensen.