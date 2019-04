Ribe: Byrådsmedlem Preben Rudiengaard har en årelang erfaring som både læge, kommunalpolitiker og folketingspolitiker, og derfor var det ganske naturligt, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby søgte hans input til den sundhedsreform, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti.

Og ministeren fik ros, da hun torsdag middag var til kaffe i privaten hos Rudiengaard i Ribe.

- Ellen, jeg vil gerne rose dig for den sundhedsreform, du har fremlagt. Det er på tide, at vi får et meget mere borgernært sundhedsvæsen, og her i kommunerne kan vi meget mere. Det er borgerne, der har valgt os, så det er naturligt, at vi også hjælper dem med sundheden, sagde Preben Rudiengaard.

Under besøget var det tydeligt, at de to har en fælles fortid i Folketinget, for der blev uddelt kram, personlige historier og hilsener, inden det reelle emne for kaffemødet blev bragt på bane. Her fik Trane Nørby også ros for at have været med til at sikre, at der kommer en lægeuddannelse til Esbjerg Kommune (kandidatuddannelse i medicin, red.), fordi det kan øge chancerne for at få læger til Vestjylland.