Ifølge byrådsmedlem Alex Sørensen, (V), sker der ikke nogle ændringer for Morten Kjældgaard og hans kaffeknallert. Byrådsmedlemmet beklager samtidig, at lokal forretningsdrivende uretmæssigt er blevet hængt ud som følge af forespørgsel til kommunen.

- Heri beklager drift og anlægschefen forløbet omkring det mobile gadesalg i Ribe. Der skete desværre den fejl fra forvaltningens side, at man overfortolkede en henvendelse fra en erhversdrivende i Ribe som en anmeldelse af kaffeknallerten. Det var der ikke tale om. Det blev tolket som en klage, og derfor blev der udstedt et påbud om, at kaffeknallerten skulle stå i en afstand på 150 til 200 meter fra eksisterende cafeer. Det var en overfortolkning, fordi vi hidtil har haft en fleksibel tolkning af retningslinierne for gadesalg. Det vil vi også have i fremtiden, og forvaltningen har erkendt den fejl. Hvor der er mennesker, kan der ske fejl, konstaterer Alex Sørensen.

Det siger byrådsmedlem Alex Sørensen, (V), efter at han onsdag lige som de øvrige medlemmer af udvalget for teknik & miljø havde modtaget en henvendelse fra kommunens drift og anlægschef, Morten Andersson.

Fleksibel tolkning

Han siger, at politikerne stadig skal drøfte sagen på udvalgsmødet den 9. august.

- Men jeg forventer, at vi også i fremtiden vil have en fleksibel tolkning, som tager individuelle hensyn. I Esbjerg Kommune plejer vi altid at være løsningsorienterede i vores måde at løse uenigheder og konflikter på, og det vil vi også være i fremtiden, siger Alex Sørensen.

Han beklager samtidig, at den erhvervsdrivende, som stillede spørgsmålet til kommunen - Charlotte Bladt-Hansen, som driver forretningen Terpager & Co - er blevet mål for kritik.

- Det er uretfærdigt, og det er synd for hende. Det er desværre det, der sker, når de sociale medier går i selvsving. Den kritik har ikke været rimelig, mener Alex Sørensen.