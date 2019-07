Og hvis der ikke lige sker noget, så skal de nok sørge for, at deres flittige hænder får noget at lave. Parcelhuset i Bramming, som de selv tegnede og byggede for cirka 11 år siden, rummer flere tegn på deres fingerfærdighed. Både inde og ude. På væggene hænger malerier, som Gudrun har malet. Rammerne har Leif lavet. Mange af deres besøgende måber, når de ser den ekstra store garage, som Gudrun og Leif byggede. Men for en gammel landmand er den ikke spor for stor.

Have på to tønder land

Parret, der har kendt hinanden i 65 år, byggede i 1960 deres første hus - en landejendom - på de 20 tønder land i Grisbæk, som de fik af Leifs forældre. Et stuehus på 77 kvadratmeter og en lade startede de med. Efterhånden som de tre børn kom til blev stuehuset udvidet. Det samme blev haven.

- Vi havde to tønder land have og var kendt som dem med den store have, fortæller Gudrun og viser rundt i sin nuværende lidt mindre men meget smukke have.

Gudrun har et særligt tag på roser. Ni år gammel plantede hun en rød rose i sine forældres have i Rebelsig. Da hun ti år senere giftede sig med ungdomskæresten, flyttede rosen over til det nygifte par. Fredag er det 60 år siden, at den dengang 19-årige Gudrun og 23-årige Leif sagde ja til at leve sammen i medgang og modgang, til døden dem skiller. Og rosen pryder stadig parrets have.

Dagen fejres med flaghejsning om morgenen med de tre børn og fire børnebørn og senere frokost på Endrup Kro.