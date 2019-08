Kæmpesucces vender tilbage: 3 x Standup i Ribe Hallen til januar

Ribe: I januar i år blev det første Stand-Up Ribe-arrangement afholdt i Ribehallen. Det var en stor success, hvor der kunne meldes udsolgt allerede efter få dage.

Nu vender arrangementet tilbage med tre nye komikere, og det sker torsdag 23. januar 2020.

- Efter arrangementet i januar 2019, hvor vi opleve en kolossal opbakning til stand-up i Ribe, gik jeg i gang med at finde kunstnere til 2020. Det er nu lykkedes, og det glæder mig meget at kunne præsentere Christian Fuhlendorff, Ruben Søltoft samt Jonas Mogensen, siger arrangør Claus Pedersen fra Danhostel Ribe.

- Grunden til, at billetterne blev solgt så hurtigt i 2019 skyldes helt sikkert, at publikum kan opleve tre kunstnere på en og samme aften og til en pris, hvor alle kan være med. Jeg håber således, at opbakningen må være lige så stor til det næste arrangement, siger Claus Pedersen og forklarer, at billetter til arrangementet sættes til salg 9. september kl. 10 på billetten.dk.