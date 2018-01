Kæmpedonation sikrer nyt heksemuseum I Ribe

En donation på hele 10 mio. kr. betyder, at arbejdet med et længe ventet heksemuseum i Quedens-komplekset i Ribe til en samlet pris på omkring 25 mio. kr. nu kan sættes igang. Samlet set vil museet blive på 600 kvm fordelt over tre etager med forventet åbning i begyndelsen af år 2020.

Ribe: Det er bare 10 dage at siden, at Sydvestjyske Museer offentliggjorde planerne for et storstilet Jacob A. Riis-museum i Quedens-komplekset i Ribe til mere end 15 mio. kr., men nu kan direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, offentliggøre et endnu større projekt til en samlet pris på omkring 25 mio. kr.

Og endda i de samme bygninger.

En donation på hele 10 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond betyder nemlig, at man efter flere års forarbejde kan påbegynde arbejdet med et nyt heksemuseum i Ribe, der efter planen skal være klar til åbning i begyndelsen af 2020.

Den første af tre faser påbegyndes i løbet af 2018, hvor alene renoveringen af de gamle bygninger i Quedens-komplekset vil koste omkring 10 mio. kr., mens udstillingsdelen vil beløbe sig til 4,5 mio. kr. Herefter vil fase 2 og fase 3 få en samlet pris på omkring 11 mio. kr., og direktør Flemming Just er glad for, at han endelig kan løfte sløret for det store projekt.

- Heksemuseet vil have sit udgangspunkt i Ribe, men vil samtidig være et europæisk museum, hvor vi fortæller historien om hekse om fra hele Europa. Et gennemgående tema i udstillingen vil relatere sig til begrebet frygt, hvor man derved udforsker den frygt, der var for hekseri og trolddom, og her vil vi blandt andet følge enkelte hekse og deres skæbner rundt omkring i Europa. Det kunne være Maren Splid fra Ribe eller hekse fra andre lande, siger Flemming Just og forklarer, at Ribes mange udenlandske turister på den måde også kan identificere sig med den store udstilling, der kommer til at brede sig over tre etager i tre længer i Quedens-komplekset.