Kæmpebøde: Mand fik 35.000 kroner i bøde for pirattaxakørsel

Esbjerg: En 25-årig mand fra Esbjerg kommer til at betale dyrt for at have forsøgt at tjene en skilling på at køre pirattaxa.

Syd- og Sønderjyllands Politi har sendt manden et bødeforlæg på 35.000 kroner.

Manden blev standset af en politipatrulje nytårsaften med tre passagerer i sin private bil i Esbjergs centrum. Manden erkendte, at der var tale om ulovlig hyrevognskørsel, og det er altså blevet takseret til en bøde på 35.000 kroner for at have overtrådt taxiloven.

- Vi ved, at det kan være bøvlet at finde transport hjem, fordi alle skal bruge en taxa samtidig. Men ventetiden er at foretrække frem for at ty til pirateri, opfordrer vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Forebyggelsessekretariatet i Syd- og Sønderjyllands Politi.