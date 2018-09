Kæmpe udrykning til brand på første sal

Esbjerg: Brandbiler, ambulancer og politibiler rykkede lørdag eftermiddag ud til brand på første sal i en etageejendom i Fynsgade. Ifølge vagtchef Nikolaj Hølmkjær rykker man altid ud med det store kavalleri, når der er tale om brand i en etageejendom, men det store opbud kunne hurtigt trille hjem igen.

Det viste sig, at beboeren havde efterladt et tændt komfur med noget mad på, og det gik der ild i. Den mindre brand var hurtig under kontrol, men lejligheden fik en del sodskader. Ingen mennesker kom noget til.