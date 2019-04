Kæmpe transportcenter på vej ved Korskro

På et større landbrugs-areal ved Korskro-rundkørslen er der planer om at etablere et transportcenter med tankstation, restauranter, overnatning og store arealer til parkering af lastbiler. Gårdejer har mundkurv på.

Ansøger på projektet er firmaet Novum Projekt, og eftersom etableringen af et transportcenter på dét sted ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, har projektudvikleren søgt om at plangrundlaget ændres, ligesom der skal udarbejdes en lokalplan for området.

Esbjerg Kommune: Esbjerg skal have et transportcenter i stil med Danmarks Transport Center ved Vejle, og det skal ligge tæt op ad Korskro-rundkørslen - øst for Tingvejen.

God idé

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) mener, at et nyt transportcenter er en fantastisk god idé:

- Behovet for et transportcenter er stort, men nu må vi først afvente, at Plan- og Miljøudvalget forholder sig til, om det kan etableres på det foreslåede areal. Men ikke alene er der rigtig meget lastbiltrafik til og fra havnen, der er også et problem med, at de holder her og der og alle vegne. En eventuel hård Brexit vil også forøge lastbiltrafikken til og fra Esbjerg markant, men uanset hvad hilser jeg det velkomment, hvis vi kan få ordnede forhold ved et så vigtigt, trafikalt knudepunkt. Det vil også være en magnet for alle, der er på farten, og et nyt transportcenter genererer også både omsætning og arbejdspladser, siger han.

I sagsfremstillingen til politikerne i udvalget skriver den kommunale forvaltning, der i øvrigt anbefaler, at planarbejdet for transportcentret sættes i gang, da også, at Korskro er et trafikalt knudepunkt, og at det derfor er oplagt at placere et transportcenter netop der.

Desuden er området omkring Korskro i dag overbelastet med langtidsparkering for tungt trafik. Lastbilerne parkerer på parkeringspladsen ved Shell og langs med Korskrovej. Syd- og Sønderjyllands Politi har over for Esbjerg Kommune bekræftet, at der er behov for en bedre parkeringsløsning for lastbiler omkring Esbjerg. Et transportcenter vil også kunne løse problematikken med manglende langtidsparkering til lastbiler, konstaterer forvaltningen.