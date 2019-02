Kæmpe politistyrke fandt beviser: Ti bandemedlemmer fængslet for organiseret hashhandel

Politiet havde civile biler med til den hemmeligholdte aktion på 31 adresser i Esbjerg tirsdag i den østlige del af byen. Der blev blandt andet brugt narkohunde. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor mange betjente fra det sydlige Jylland og Aarhus, der deltog i den massive aktion. Men man skal formentlig tilbage til 80'erne for at finde aktioner med lige så mange betjente i aktion samtidig i Esbjerg. Dengang foregik en omfattende politiindsats på Esbjerg Havn i forbindelse med store smuglersager. Foto: Byrd/Steven Knap

Sigtelserne for organiseret hashhandel er så bestyrkede, at dommerne varetægtsfængslede ti anholdte ved grundlovsforhør. Næsten et halv døgn stod ti grundlovsforhør mod en stribe unge esbjergensiske mænd på ved Byretten i Aarhus. Det foregik bag lukkede døre efter den historisk store politiaktion med flere end 100 politifolk.

Esbjerg: 10 formodede hårde bandemedlemmer og hashhandlere, der blev anholdt ved den store politiaktion mod banderne i Esbjergs østlige bydele, blev sent onsdag aften varetægtsfængslet ved en stribe maraton-retsmøder i Aarhus. De ti fængslede blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Ni af dem nægter sig formentlig skyldig i sigtelserne for organiseret hashhandel og bandekriminalitet, idet de har kæret fængslingskendelserne. En har udbedt sig betænkningstid.

Juristerne gik efter, at de ti mest belastede personer skulle varetægtsfængsles af hensyn til efterforskningen, som det er sædvane ved narkokriminalitet. Fra artiklen

ORGANISERET HASHHANDEL Straffelovens paragraf 191 handler om organiseret hashhandel.Paragraffen handler om overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer under særligt skærpende omstændigheder. Det er samme paragraf, som blandt andet anvendes i forhold til den organiserede hashhandel på Christiania.

Foto: Steven Knap Politiet havde civile varevogne med under aktionen tirsdag i Esbjerg. Der deltog narkohunde, ligesom de store biler naturligvis kunne bruges til sikring af bevismateriale i form af for eksempel store mængder hash. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor mange betjente fra det sydlige Jylland og Aarhus, der deltog i den massive aktion. Men man skal formentlig tilbage til 80'erne for at finde sammenlignelige aktioner i Esbjerg-området, hvor store politiindsatser foregik på Esbjerg Havn i forbindelse med store smuglersager. Foto: Byrd/Steven Knap

Spektakulær sag I grundlovsforhørene blev i alt ti af de 26 anholdte unge mænd med formodet tilknytning til Esbjergs narko- og bandemiljø krævet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for organiseret hashhandel. De fængslede og fremstillede mænd i grundlovsforhørene er 17 til 29 år. Gennem hele onsdagen blev der holdt grundlovsforhør i Byretten i Aarhus, før dommerne kunne afgøre, om der skulle ske varetægtsfængslinger i den spektakulære sag fra bandemiljøet i Esbjerg. Bevismaterialet mod de formodede kriminelle stammer formentlig blandt andet fra fund ved de store ransagninger med narkohunde på 31 adresser i Esbjerg. De ti anholdte og fængslede mænd sigtes og mistænkes for omfattende organiseret hashhandel under den årelange bandekrig i Esbjerg. De blev krævet varetægtsfængslet i fire uger, for at de ikke skal have mulighed for at forpurre efterforskningen eller påvirke vidner i de vidtforgrenede narkosager.

16 løsladt Mens de ti blev fremstillet i grundlovsforhør, blev de øvrige 16 anholdte fra tirsdagens aktion i Esbjerg løsladt onsdag. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger opretholdes sigtelserne mod de løsladte, men der har været modstridende oplysninger fremme om dette spørgsmål, hvor andre kilder har fortalt, at nogle er løsladt efter afhøring, altså uden sigtelse. Sigtelserne kan opretholdes, selv om anholdte løslades, hvis sigtelserne har en karakter, der ikke kan føre til varetægtsfængsling. Juristerne ønskede de ti mest belastede personer varetægtsfængsles af hensyn til efterforskningen, som det er sædvane ved narkokriminalitet. Og det imødekom dommerne.

Enorm aktionsstyrke Sigtelserne i den omfattende sag varierer fra deltagelse i organiseret hashhandel, bandekriminalitet og andre lovovertrædelser. Ifølge oplysninger fra politidirektør Jørgen Meyer, Syd- og Sønderjyllands Politi, og politiinspektør Brian Voss Olsen, Særlig Efterforskning Vest, blev en stor del af de 26 anholdte i går sigtet for at have deltaget i organiseret hashhandel i Esbjerg. Politiet ønsker ikke at udtale sig om, hvor mange politifolk, der deltog i gårsdagens aktion på 31 adresser i Esbjerg. - Vi var nok, er det eneste Brian Voss Olsen vil sige. Ransagninger på mange adresser i samme sagskompleks foregår typisk koordineret og samtidigt, så ingen kan advare medgerningsmænd telefonisk eller lignende. Og typisk vil politiet aldrig gå ind med kun en mand hvert sted. To eller flere ses normalt - og dermed kan aktionsstyrken formentlig have ligget på 100 til 200 betjente.

Lukkede døre Da grundlovsforhørene foregik uden pressens tilstedeværelse bag såkaldt lukkede døre, kan det ikke oplyses, om de sigtede tilstår eller nægter sig skyldige i handel med euforiserende stoffer og organiseret hashhandel under skærpende omstændigheder Der er derfor heller ikke oplyst, om ransagningerne på 31 adresser i Esbjerg tirsdag førte til fund og beslaglæggelse af hash eller andre narkotiske stoffer, eller om der eventuelt er beslaglagt større depoter af hash på adresser, hvor stofferne har været skjult. Ud over forudgående efterforskning med for eksempel overvågning, vidneudsagn og egentlige tilståelser så er fund af større mængder hash eller andet narkotika et stærkt bevismateriale, når en sigtet skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling.