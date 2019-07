Kæmpe overraskelse: Arkæologer finder jernalderlandsby - udfylder manglende brik i historien

Arkæologer fra Sydvestjyske Museer har til deres store overraskelse fundet en jernalderlandsby under udgravninger til udvidelse af hovedvej gennem Ribe Plantage. Fundet fortæller om tiden i Ribe før vikingetiden, og er en manglende brik i historien for arkæologerne. Foto: Sydvestjyske Museer.

Arkæologer fra Sydvestjyske Museer fik sig en stor overraskelse under udgravning ved Ribe Plantage, for i stedet for rester af Ribes gamle indfaldsvej fandt man resterne af en flere hektar stor jernalderlandsby, der nu kan hjælpe arkæologerne til mere viden om Ribe fra før vikingerne kom til området.

Ribe: Arkæologer fra Sydvestjyske Museer har i de forløbne uger gravet på begge sider af vejudvidelsen igennem Ribe Plantage. Man ville i et ganske kort tidsvindue undersøge området for at se, om man kunne finde rester fra den gamle indfaldsvej til Ribe fra 1600-1700-tallet, eller eventuelle rester fra begravelser i forbindelse med henrettelser på Galgebakken i Ribe. Det fandt de ikke - men i stedet fandt de en hel jernalderlandsby fra perioden 300-400 år e.Kr. - Det var en kæmpe overraskelse. Vi havde regnet med at finde vej- eller hjulspor fra indfaldsvejen til Ribe, men så gik vi ned i en hel jernalderlandsby, som vi nu har fået et udsnit fra, siger museumsinspektør Troels Bo Jensen, der leder udgravningen. Arkæologerne har uden held afsøgt området øst for hovedvejen, men på vestsiden har man fundet stolpehuller, potteskår, keramik, grøfter med mere, og Troels Bo Jensen regner med, at man er færdig med udgravningen i næste uge, og dermed ikke vil forsinke anlægget af de to nye spor til vejen gennem plantagen.

Arkæologer fra Sydvestjyske Museer har til deres store overraskelse fundet en jernalderlandsby under udgravninger til udvidelse af hovedvej gennem Ribe Plantage. Fundet fortæller om tiden i Ribe før vikingetiden, og er en manglende brik i historien for arkæologerne. Foto: Sydvestjyske Museer.

Før vikingerne - Vi vidste ikke, om der ville være noget i området, men for os har der manglet en plet på landkortet i forhold til de bopladser fra denne periode, der har ligget med få kilometers mellemrum hele vejen langs vestkysten. Hvis systematikken skulle holde, så har der manglet noget, og det har vi altså fundet nu, siger Troels Bo Jensen og forklarer, at jernalderbopladsen er flere hektar stor, og spreder sig ind under Plantagevej og videre ind under indre Nørremark. - Med et udsnit på 12-13 meter har vi fundet et lille frimærke af den, men det er nok for os, fordi vi får bekræftet, at der altså var en boplads, siger han og forklarer, at der helt præcist er tale om spor af en landsby, formodentlig fra såkaldt yngre romersk jernalder op til ældre germansk jernalder. - Vi har aldrig gravet her før, fordi der har været fredsskov siden starten af 1800-tallet. Fundet er vigtigt, fordi vi i Ribe snakker meget om vikinger, men dette fortæller os mere om, hvordan vikingehandelspladsen er opstået, og dermed om tiden før Ribe blev grundlagt omkring år 710, så dette er en meget vigtig og voldsomt spændende brik i historien, siger Troels Bo Jensen.

Arkæologer fra Sydvestjyske Museer har til deres store overraskelse fundet en jernalderlandsby under udgravninger til udvidelse af hovedvej gennem Ribe Plantage. Fundet fortæller om tiden i Ribe før vikingetiden, og er en manglende brik i historien for arkæologerne. Foto: Sydvestjyske Museer.