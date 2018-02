Kæmpe istap skyld i uheld på Vestkystvej

Det viste sig dog at være en halv meter lang istap, som havde ramt forruden. Den havde revet sig løs fra et afløbsrør på undersiden af den vejbro, han lige havde passeret.

Anmeldte til politiet

Men tirsdag formiddag var de der stadig.

- Jeg kom kørende ad samme strækning igen, og alle istapperne var der fortsat. Og der er altså tale om rigtig store istapper. Så jeg kørte direkte hen på politistationen og anmeldte kommunen for ikke at have reageret på henvendelsen endnu. Det var måske lidt voldsomt, men der skulle ske noget, siger Bjarne Winther.

Samme dag laver kommunens Vej & Park en besigtigelse af broen, og de sender herefter et brev til Bjarne Winther. Heri konstaterer de blandt andet, at "afløbene fra de krydsende vejbroer er placeret så langt ude i siden af vejarealet, at de er uden for kørebanen".