Kæmpe interesse for kommende butik i Darum

DARUM: Interessen for at få en ny købmandsbutik til Darum er overvældende. Det kan man tolke af fremmødet onsdag aften, da butiksgruppen under lokalrådet i Darum indkaldte til borgermøde i Darum Kultur og Fritidscenter. 360 borgere fra Darum og omegn mødte op, og det var noget nær det dobbelte antal i forhold til forventningerne.

- Vi havde i vores mest optimistiske øjeblikke håbet på, at der ville komme et par hundrede. At der så kommer 360 mennesker er overraskende og meget positivt for os, siger Lasse Boesen fra arbejdsgruppen, som arbejder med butiksplanerne.

På borgermødet holdt en repræsentant for dagligvarekæden Dagrofa et indlæg om formaliteterne ved at drive en købmandsbutik og om relationerne mellem kæden og den kommende købmand, som skal stå for den daglige drift.

Ejendomsmægler Flemming Dreyer fra Home i Bramming holdt et oplæg om, hvad det betyder for en by at have en dagligvareforretning samtidig med, at byen som Darum har en god beliggenhed, skole, idrætscenter og andre faciliteter. Købmand Peter Junge, som står bag og ejer købmandsforretningen i Filskov, fortalte om sine erfaringer med at bygge en ny forretning op i en mindre by, og endelig fortalte Lasse Boesen om arbejdet med butiksplanerne i Darum, som er gået forud for borgermødet onsdag aften.