Kæmpe grindehval er kommet til Esbjerg

Grindehvalen

Grindehvalen er en tandhval. Det gør den hårdere at skære i end eksempelvis sejhvalen, som naturhistorisk inspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet Charlotte Bie Thøstesen var med til at obducere i Hobro tidligere på ugen.



Den spiser de lidt større dyr, der lever i havet og i særdeleshed blæksprutter. Grindehvalen har en særlig hovedform, som blandt fagpersoner kaldes "melonen", og som er rigtig smart, når hvalerne skal kommunikere under vandet.



Grindehvalen, som museet har modtaget, er død for noget tid siden og er efterfølgende drevet ind til stranden i Skagen. Under obduktionen på tirsdag regner man med at finde ud af mere nøjagtigt, hvor længe hvalen har været død og hvordan den har levet.