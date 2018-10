KL i skarp kritik af voldsom ekstraregning på sundhed

"...Det er utilfredsstillende, at kommunerne ikke prioriteres og kan få adgang til de data, der er helt nødvendige for at løfte myndighedsopgaverne.... og videre: "....KL har efter sommerferien modtaget henvendelser fra kommuner og kommunegrupper i hele landet, der er meget frustrerede over den manglende dataadgang og manglende mulighed for at understøtte deres sundhedsindsatser. Kommunerne oplever samtidig, at der er meget store forskelle mellem de måltal, som Sundhedsdatastyrelsen meldte ud for 2018 forud for budgetlægningen og så den aktivitet, der nu konstateres."

Som JydskeVestkysten onsdag kunne fortælle, står Esbjerg Kommune til et ekstra smæk på 100 millioner kroner over budgetperiodens kommende fire år, hvilket har fået borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) til at se rødt og kræve en forklaring. Men Esbjerg Kommune kan - i lighed med andre kommuner og KL - ikke få adgang til de data, der skulle ligge til grund for borgernes angivelige, øgede forbrug af sundhedsydelser. Tallene er dels vigtige af økonomiske årsager i forhold til budgetlægning, dels af hensyn til, at kommunerne skal kunne tilrettelægge forebyggelsesindsatser.

Den kommunale medfinansiering dækker over kommunernes medfinansiering af borgernes behandling på sygehusene, og ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) rammes samtlige kommuner i Region Syddanmark - minus Fanø - af stigende udgifter til trods for, at Region Syddanmark under ét ellers er mester i at reducere antallet af forebyggende og akutte indlæggelser til langt under landsgennemsnittet. Borgmesteren har desuden hæftet sig ved, at Region Hovedstaden og Region Sjælland kan indkassere henholdsvis et fald i udgifter og en meget minimal stigning, mens de øvrige regioner får en ekstra-regning - Region Syddanmark allermest. Det er Kommunernes Landsforening (KL), der har udarbejdet beregningerne for de fremtidige sundhedsudgifter på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Abnorm stigning

En løsning er tilsyneladende ikke lige om hjørnet, selv om ministeriet over for KL har beklaget og lovet, at adgangen til dataene bliver forbedret. Det får nu folketingskandidat for Esbjerg By & Fanø, Anders Kronborg (S), til at tage kontakt til partifæller på Christiansborg, herunder partiets sundhedsordfører:

- Det er jo en helt urimelig situation, og jeg må sige, at jeg frygter, at det kan gå Esbjerg og andre kommuner på samme måde, som da man opdagede, at der var en fejl i udligningsordningen, som over årene havde kostet syd- og sønderjyske kommuner mere end 120 millioner i manglende tilskud. De penge ser det ikke ud til, at kommunerne får igen, hvis det står til regeringen, og det ligger lige for, at det samme kan ske i denne sag, siger Anders Kronborg, der har siddet i Esbjerg Byråd siden 1. januar 2006 og frem til valget sidste år. Med den baggrundsviden om den kommunale sundhedsindsats kalder han stigningen i borgernes forbrug af sygehus-ydelser "abnorm".

- Når man ved, hvor højt Esbjerg Kommune prioriterer sundhedsindsatsen - vi fremhæves endda mange steder for det - og når man ser på den vanvittige stigning, så er det da utroligt, at der ikke ringer en klokke et eller andet sted ovre i København. Tallene er så abnorme, at der må være tale om en fejl. Det er godt, at borgmesteren reagerer skarpt på det her, og man kan jo håbe, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er valgt herovre, tager fat på sagen, mener Kronborg.