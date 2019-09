K-Rens flytter ned på havnen og bliver mere synlig

Esbjerg: Den 70-årige Anders Kold, som er indehaver af K-Rens, har købt Euromasters ejendom på D. Lauritzens Vej og flytter inden så længe sit firma fra Fynsgade 24 og ned på havnen.

- Jeg har i et stykke tid ledt efter andre lokaler, da vi har pladsproblemer og hørte så, at Euromaster ville sælge deres lokaler, fortæller Anders Kold.

Han ønsker ikke at oplyse, hvad han har givet for den nye ejendom, men fortæller gerne, at han har ofret mellem 400.000 og en halv million kroner på en renovering.

- Med købet af Euromaster på D. Lauritzens Vej får K-Rens betydeligt mere plads og en langt bedre placering, idet alle trafikanter på Adgangsvejen kan få øje på vores lokaliteter og reklameskilte, siger Anders Kold.

Han regner i øvrigt med, at renoveringen er færdig omkring den 20. september, så firmaet kan holde en åbningsreception.

K-Rens er byens ældste virksomhed indenfor kloakservice og kunne i september 2018 fejre 30 års jubilæum. Firmaet råder over seks køretøjer, deriblandt den lille byvogn med kælenavnet "Byens bedste pølsevogn". I alt har K-Rens køretøjer for mellem 10 og 12 millioner kroner og har både private og industrikunder.

- Én af de største kunder er Varde Kommune, oplyser Anders Kold.

K-Rens beskæftiger sig mest med kloakrensning, men også med rensning af tanke på skibe og land og med tv-inspektion og havde tidligere det muntre slogan: I skider og prutter, vi kommer og sutter.