Jyllands bedst sælgende mæglerbutik ligger i Esbjerg

Esbjerg: Nye tal for de bedst sælgende ejendomsmæglerbutikker i landet i hele 2018 viser, at Home Esbjerg i Strandbygade har solgt næstflest boliger i Danmark i årets løb og desuden er landets bedst sælgende ejendomsmægler uden for Sjælland.

Det oplyser Home-kæden i en pressemeddelelse med baggrund i en opgørelse fra Boligsiden.dk over salg af alle boligtyper de seneste 12 måneder.

Næsten en gang om dagen er der blevet underskrevet en købsaftale - hele 331 bolighandler er det blevet til for Home-folkene i Esbjerg det seneste år.

Tallet er opgjort uden projektsalg - altså salg af nyopførte boliger.

- Vi har haft et fantastisk år, og vi er stolte af at være rykket en plads op i salgsstatistikken, men det er ikke noget, vi er kommet sovende til. Det er et langt sejt træk med fokus på kunderne og på at have de dygtigste medarbejdere, siger Marianne Christensen, der sammen med Behrend Behrendsen er indehaver af Home Esbjerg.

I 2017 klarede Home Esbjerg sig også ganske godt. Her præsterede mæglerbutikken i Esbjerg tredjeflest boligsalg i Danmark foran blandt andre butikker og kæder i Aarhus og København.