Just: Køb af Toldbod giver nye udstillinger om Ribe

Toldboden er fjerde og sidste etape i Sydvestjyske Museers masterplan fra 2013 for Quedens-komplekset, og med købet af Toldboden får man endnu et spændende udstillingssted til Ribes unikke historie.

Ribe: Med købet af Toldboden kan Sydvestjyske Museer efter endt renovering fylde Quedens-komplekset med tre unikke udstillinger. Ud over det kommende heksemuseet og Jacob A. Riis-museet kan borgere og turister se frem til et museum med arbejdstitlen "Ribe & Verden," og det vil ifølge direktør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer blive et museum, som også vil have stor appel til turister.

- Det vil have skiftende udstillinger og beskæftige sig med perioden fra omkring år 1500 og frem. Det kan være om handel i Vadehavsområdet, stormfloder, store mænd fra Ribe, Ribes forfald eller hvordan Ribe blev påvirket af og påvirkede overordnede økonomiske, politiske, religiøse og kulturelle strømninger, siger Flemming Just og forklarer, at man samtidig også vil have stor fokus på udvendige aktiviteter.

- Der er også en herlig gård, og nu kan hele komplekset blive en pragtfuld helhed, siger Flemming Just, mens han viser rundt i de omkringliggende områder, hvor man blandt andet vil shine haven ned mod Ribe Å op, så både lokale lokale og turister får mere ud af udeområderne, ligesom Ribe Byforum og Gammelt Præg arbejder med en passage til den smukke Rosenhave bag Quedens-komplekset.