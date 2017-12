Jurist hos FDM spår bilisterne vinderchancer i retten

Hvis Thomas Nielsen og Gitte Pedersen beslutter sig for at lade sagen gå rettens gang, har de en god chance for at vinde. Det mener jurist hos bilejernes interesseorganisation FDM.

Esbjerg: Der er grænser for, hvor utydelig skiltningen må være på en parkeringsplads - også selv om den er privat. Det slog Vestre Landsret fast i juli i forbindelse med en sag meget lig den i Esbjerg.

Derfor mener jurist Dennis Lange fra bilejernes interesseorganisation, FDM, at Thomas Nielsens chancer er gode, hvis han beslutter sig for at afprøve sagen i retten.

- Jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men det lyder som en god sag. Den minder meget om den i Vejle, siger Dennis Lange.

I sagen fra Vejle fik en række bilister bøder for at parkere på Reinholdts Pads, selv om de havde betalt for en P-billet. Ligesom Thomas Nielsen fra Esbjerg, var bilisterne fra Vejle ikke klar over, at der er forskel på en P-billet og et P-bevis.

Bilisterne nægtede efterfølgende at betale bøderne, og derfor endte sagen til sidst i Vestre Landsret. Her lagde bilisternes advokat vægt på, at almindelige bilister ikke forstår forskellen på et P-bevis og en P-billet, og at forskellen ikke fremgik tydeligt nok af skiltningen.