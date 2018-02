Juleaften i januar: Rynkeby-ryttere fik nye cykler

Ribe: Det er vigtigt, at udstyret er tiptop-iorden, når man skal sidde på en cykel i hundredevis af hårde kilometer frem mod en målstreg i Paris 7. juli.

Af samme årsag har Ribe Cykellager brugt de seneste uger på at samle, justere og fintune de 22 nye racercykler, der onsdag aften blev uddelt til en del af de nye ryttere, der over det kommende halve år bliver en integreret del af Team Rynkeby.

- De tidligere år har rytterne bare fået cyklerne med hjem, men det har egentlig altid været en lidt flad fornemmelse, så i år har vi lavet et større event ud af det, siger Martin Fyhn, der for 7. år i træk er holdkaptajn for Team Vestjylland.

Holdet er ét af ialt 48 hold fra hele Norden i det imponerende Team Rynkeby-projekt, der samler penge ind til Børnecancerfonden og Børnelungefonden, og samlet set består Team Vestjylland af 54 ryttere og et serviceteam på 12 personer, der i uge 27 kæmper sig de 1200 km mod Paris.

- Jeg har altid synes, Team Rynkeby er et godt projekt, og det er en stor udfordring for mig, siger Rikke Tang fra Tjæreborg, der for første gang skal prøve kræfter med det store løb. Som operationssygeplejerske har hun intet at gøre med cykling til hverdag ud over lidt motionscykling, men hun glæder sig til at trække gule Rynkeby-trøje over hovedet og blive en del af det fantastiske fællesskab, der altid er omkring Rynkebyholdene.

- Mine børn er så store nu, at det lader sig gøre at tage afsted, og så har jeg jo glædet mig som til juleaften til at få min nye cykel, siger hun.