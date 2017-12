Jul med jerseyer kræver sin mand

- Da jeg som ung arbejdede på en gård i forbindelse med min uddannelse, kan jeg huske, at der på gården var tradition for at give køerne lidt ekstra hø til jul. Det gør vi ikke her. Det er bestemt ikke, fordi køerne ikke skal have det godt, også her i julen, men de kan ikke tåle, hvis vi pludselig regulerer op og ned på fodermængde og interval. Det ses øjeblikket i mælkeproduktionen, forklarer Ole.

- Det gode ved mit arbejde er, at mine køer er totalt ligeglade med, om mit hår stritter, når jeg møder på arbejde. Bare de får deres mad til tiden, så er de tilfredse, fortæller Ole Sørensen med et smil.

Ole Sørensen arbejdede i stalden til klokken 17.15 juleaftensdag. Inde i stuehuset stod hustruen Bente klar med stegt juleand. Oles forældre kom til middag, og der var dømt masser af julehygge med dem og med parrets fire børn. Ole kom i seng klokken halv to. Præcis klokken 03.55 bimlede hans vækkeur, og blot fem minutter senere var han og to ansatte i gang med at passe køerne i de store driftsbygninger, der ligger omkring stuehuset.

Ribe: Efter en veloverstået juleaften med andesteg, dans om træet og masser af julegaver, er det nok de færreste, der har lyst til at stå op midt om natten, hoppe i et par gummistøvler og noget tøj for derefter at gå i gang med at fodre hundredvis af køer.

Ravninggaard ligger ved Ribe og ejes af ægteparret Bente og Ole Sørensen. Gården består af et stuehus og fem driftsbygninger. Til gården hører en besætning på 460 jerseykører plus opdræt samt 225 hektar jord. Derudover forpagtes 120 hektar. Der malkes med seks malkerobotter, og køerne leverer tilsammen 3,6 millioner liter mælk om året. Ole Sørensens far købte Ravninggaard i fri handel i 1973 og havde i begyndelsen både jerseykøer og køer af racen Holstein. I 1978 byggede han den første løsdriftsstald og gik over til udelukkende at have jerseykøer. I år 2000 dannede han et I/S-selskab med sin søn, Ole, som i 2012 endte med at købe hele gården.

Mælkeprisen falder i 2018

- Det kan godt være hårdt at komme i gang, når man har sovet så lidt, som jeg gjorde julenat, men jeg har prøvet det før. Sådan er det at drive landbrug. Man har et ansvar over for dyrene. Til gengæld har jeg heldigvis nemt ved at falde i søvn, når jeg lægger mig senere på dagen, fortæller Ole Sørensen.

Og det er faktisk lidt af en bedrift, at han ikke ligger og spekulerer.

Arla meddelte før jul, at mælkeprisen fra 1. januar falder med 2,5 Eurocent per liter mælk. Ravninggaard leverer i alt 3,6 millioner liter mælk om året, så indtægten ser ud til næste år at falde betragteligt.

- De siger, vi skal finde pengene ved at optimere, men helt ærligt - vi optimerer jo hele tiden, og så stor en prisnedsættelse kan man altså ikke bare optimere væk, mener Ole, som savner bedre priser men også større anerkendelse.