Jul i juni: Ribe bliver årets Juleby 2018

Ribe: Dansk Julemandslaug har været på inspektion i Ribe ad flere omgange, og de har valgt Ribe som årets juleby 2018.

Hæderen overrækkes af dansk julemandslaug i den sidste weekend i juni, og her vil der på trods af årstiden være masser af julemænd og juleaktiviteter i Ribe for at markere, at Ribe bliver årets juleby.

Der vil være julehytter og juletræer i byen, og så vil de mange julemænd fra Danmarks Julemandslaug, der står bag aktiviteterne, være i gaderne.

Julemandslaugets oldermand kan godt lide Ribes autentiske jul.

- Ribe er en fantastisk spændende by der holder fast i gode traditioner. De vækker julemanden sidst i november, og der er altid masser af julestemning i byen. Det er vigtigt for os, at vælge en by der holder fast i gode traditioner, og vi ønsker ikke at det bliver for moderne, siger oldermand Allan Hendley.

Og det er klart, at udsigten til den fornemme hæder glæder formanden for Peters Jul og formanden for Ribe Handelsstandsforening.

- Det er da helt fantastisk. Det kan vi virkelig glæde os over i arbejdsgruppen bag Peters Jul, siger en tydelig begejstret Henrik Tank-Baaskjær, der er formand for Peters Jul-gruppen.

- Det er jo rigtig godt, at det er Danmarks Julemandslaug, der står bag hæderen, da de jo må vide, hvilken by der fortjener den. Når det bliver Ribe må det jo være fordi, vi gør så meget ud af julen, og jeg er da sikker på, at de mange juleaktiviteter i Ribe har vakt begejstring. Det er supergodt for Ribe, og vi vil helt klart bruge det i markedsføringen resten af året, siger Henrik Tank-Baaskjær.