Jubilerende Soroptimister uddeler legater

Soroptimisterne i Ribe er et meget aktivt fællesskab, der lørdag 4. maj fejrer 60 års jubilæum. Her deler de blandt andet tre legater ud til kvinder fra Ribe. Tidligere har Soroptimisterne i Ribe været en del af FN's kampagne for vold mod kvinder, hvor Dronning Dagmar på Slotsbanken var badet i orange lys. Foto: Martin Ravn

Soroptimisterne i Ribe markerer flot jubilæum ved at betænke andre kvinder ved at uddele legater. De 21 lokale medlemmer er en del af et globalt fællesskab, der arbejder for at forbedre kvinders levevilkår.

Ribe: Soroptimisterne i Ribe fejrer 60 års jubilæum lørdag 4. maj. Og helt i tråd med klubbens formål bliver der ved jubilæumsfesten også tænkt på andre. Soroptimisterne benytter nemlig anledningen til at uddele to legater på 5000 kroner til to unge kvinder med udfordringer under uddannelsen. En tredje modtager får muligheden for at deltage i et lederkursus til næste år. Klubben blev stiftet - eller chartret, som Soroptimisterne kalder det - 16. april 1959, på dronningens fødselsdag. Soroptimist International er en verdensomspændende organisation, som blev stiftet i USA i 1921 og kom til Europa i 1924. I 1936 startede den første danske klub. Sigrid Dyrehøj fra Soroptimisterne i Esbjerg havde taget initiativet til at starte Ribe-klubben, som fik sit charterbrev blev overrakt af Elisabeth Hoeter fra Schweiz. Hun var den gang præsident for den Europæiske Federation af Soroptimist International. Ribeklubbens første præsident var Agnes Sand. I år er Solveig Jørgensen præsident, og klubben har 21 medlemmer, som mødes ti gange om året.

Søstre der vil det bedste Soroptimisterne arbejder for menneskerettigheder og for at forbedre kvinders og pigers vilkår og rettigheder ved at sætte fokus på problemerne og arbejde gennem praktiske projekter. Uddannelse og sundhed og økonomisk uafhængighed for kvinder er vigtige områder for Soroptimist International, som også bekæmper trafficking, vold mod kvinder og sult. Navnet Soroptimist stammer fra latin: Sorores ad optimum, det vil sige: søstre, der vil det bedste. Organisationen har rådgivende status i FN. Soroptimisterne uddeler lørdag tre legater, hvoraf det største går til Alberte Maimburg. Hun modtager et legat på 10.000 kr., der går til et lederkurset SNLA - Soroptimist Nordic Leadership Academy - i 2020. To andre kvinder modtager også et legat på hver 5.000 kr. fra Soroptimisterne.