Jubel i Det Faglige Hus: Medlemmer vælter ind

Landsformand for Det Faglige Hus, Johnny Nim, bebuder efter et år med 12.000 flere medlemmer, at organisationen agter at presse især LO og hovedorganisationens forbund hårdt i den kommende tid.

Esbjerg: Det Faglige Hus planlægger en række nye fremstød, der "vil presse ikke mindst LO og hovedorganisationens forbund endnu mere".

Det siger landsformanden for Det Faglige Hus, Johnny Nim, på bagkanten af et kanon-år, hvad angår medlemsvækst. Ikke færre end godt 1.000 nye medlemmer har Det Faglige Hus fået ind - per måned. 2017 blev således året, hvor Det Faglige Hus satte vækstrekord med 12.604 nye medlemmer - den største tilgang nogensinde i organisationens historie.

- Vi har uden undtagelse haft medlems fremgang alle årene. Finanskrisen lagde godt nok en dæmper på tingene i 2012 og 2013, men siden har vi fået 8.000-9.000 nye medlemmer om året. Det Faglige Hus er også kommet godt fra land i 2018, og organisationen har netop rundet 131.000 medlemmer. Cirka en fjerdedel af de nye medlemmer melder sig ind på anbefaling af andre medlemmer, og det er en uvurderlig tillidserklæring. Derfor er vi også konstant på tæerne for at bevare et højt serviceniveau samt udvikle hele organisationen, så det bliver endnu mere attraktivt at være medlem hos os, siger Nim, der som nævnt bebuder nye tiltag, som LO og hovedorganisationens forbund formentlig vil synes mindre godt om.

- De tiltag vil presse LO og hovedorganisationens forbund endnu mere. Ifølge deres egne tal har de mistet en kvart million medlemmer på 10 år. Det er for tidligt at afsløre mere, men jeg kan garantere, at det vil vække opsigt og sende rystelser gennem den såkaldt etablerede fagbevægelse, siger Johnny Nim.