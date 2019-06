Jubel hos Socialdemokraterne: Flot fremgang

Socialdemokratiet gik frem i de to Esbjerg-valgkredse - Esbjerg By & Fanø og Esbjerg Omegnskreds. Folketingskandidat Anders Kronborg jublede på partiets vegne, men afventer med at glæde sig for meget for sit eget vedkommende, til de personlige stemmetal kommer torsdag.

Esbjerg Kommune: Socialdemokraterne havde god grund til at feste, da stemmerne fra folketingsvalget i Esbjerg Kommunes to kredse - Esbjerg Bykreds & Fanø og Esbjerg Omegnskreds - var talt op.

Hvor Socialdemokratiet ved folketingsvalget for fire år siden hentede 28,1 procent af stemmerne i bykredsen og 23,3 procent af stemmerne i omegnskredsen, så tallene helt anderledes markante ud denne gang med henholdsvis 30,9 procent og 26,4 procent.

Folketingskandidat for Esbjerg Bykreds & Fanø, Anders Kronborg, var lykkelig for partiets flotte fremgang:

- Jeg har det bedst med, at Socialdemokratiet har et valgresultat på over 30 procent, og det mål har vi heldigvis nået i den kreds, jeg er opstillet i - ikke mindst takket være de mange frivillige, der har gjort en kæmpe indsats. Med det her resultat synes jeg, vi har vist den styrke, som partiet har, når partiet og arbejderbevægelsen arbejder sammen om at sikre et godt og trygt og ordentligt samfund for helt almindelige, danske lønmodtagere. Esbjerg er den røde by på vestkysten, det ligger i partiets historie og selvforståelse, at vi bør ligge over de 30 procent, siger Anders Kronborg, der også fremhæver John Martin Schmidt, tidligere gruppeformand for Socialdemokraterne i Esbjerg Byråd og tidligere formand for 3F Esbjerg, der i dag er kredsformand for partiet:

- Det er ham, der har samlet trådene mellem parti og fagbevægelse. Fremgangen kan i høj grad tilskrives hans store arbejde gennem de seneste par år, der så er kulmineret med den flotte, hårde og autentiske valgkamp, der er kørt igennem den seneste måned, siger Kronborg, der også selv har været på benene fra tidlig morgen til sen aften og deltaget i paneldebatter, uddeling af valgmateriale, dialogmøder i valgbutikken og meget andet.