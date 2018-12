Jorton skal bygge nyt parkeringshus i Esbjerg City

Sammenlagt bliver det nye parkeringshus på fem etager. En etage kommer til at ligge under jorden, og de resterede fire etager vil ligge over jorden.

Et stort løft

- Esbjerg er i en rivende udvikling, og det er vigtigt, at vi stiller gode parkeringsmuligheder til rådighed for de lokale og de mange gæster udefra. Det nye p-hus bygges på et areal, der i forvejen bliver brugt til parkering. Den gode nyhed er, at vi nu kan tredoble antallet af p-pladser centralt i Esbjerg. Det vil give hele den indre by et stort løft, siger Søren Heide Lambertsen, der er formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.

Gravearbejdet vil starte i april-maj 2019, og når det sker, vil der henvises til alternative p-pladser, som Esbjerg Kommune er ved at udpege nu.

I forbindelse med etablering af det nye P-hus vil der også blive opført et nyt offentligt toilet.