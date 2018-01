Jordfordeling på plads: Naturperle på Mandø bliver nu til virkelighed

Brikkerne er lagt i et omfattende naturpuslespil. Det betyder, at en omfattende jordfordeling er på plads, så naturarealet på Mandø øges til i alt 175 ha. Dermed bliver der bedre plads til øens unikke natur og fugleliv med øget mulighed for at styrke lokalsamfundet og udvikle bæredygtig turisme.

Mandø: For godt et år siden offentliggjorde Den Danske Naturfond sine planer om et stort naturprojekt på Mandø, der er et af landets vigtigste fugleområder med millioner af trækfugle og ynglende arter som stor kobbersneppe, klyde, brushane, vibe og rødben.

På forhånd var der lagt op til et enormt puslespil i forhold til at få mandøboernes jordlodder til at skifte hænder, men nu skulle jordfordelingen være på plads, hvilket betyder bedre muligheder for både dyr og landmænd, og det glæder Den Danske Naturfond, at det hele er forløbet hurtigere end ventet.

I tæt dialog med mandøboerne er flere hundrede marker og jordlodder travet i gennem og diskuteret, og mange har det senest år byttet hænder. Det munder nu ud i, at hele 127 ha jord kan indgå i et nyt naturprojekt. Med de arealer, der allerede er udlagt til natur, skabes et samlet naturareal på over 175 ha. inden for Mandøs diger, mens landbrugsarealer er blevet samlet, så lokale landmænd får mulighed for en bedre drift.

- På trods af et stort puslespil med mange involverede er jordfordelingen gået godt. Mange mennesker, ikke mindst lodsejerne på Mandø, har taget positivt imod vores projekt. På kun lidt over et år er der indgået mange svære aftaler, der ikke alene dækker opkøb fra fondens side, men også køb og salg indbyrdes blandt lodsejerne, siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.