Johnny Madsen spiller op til succes

Han har i hvert fald meget at byde på fra en lang karriere - også musikalsk: Han startede i lokale bands i Thyborøn/Lemvig-området. Midt i 70"erne var han medlem af spillemandsgruppen Rumlekvadrillen, som udsendte tre albums, der i dag betragtes som samlerobjekter. Siden var han med i bluegrass-ensemblet La Porta Band, der udgav en plade i 1981. Madsens sange resulterede i, at han blev opfordret til at gå solo, og han debuterede under eget navn i 1982.

Siden da er det udelukkende gået fremad for Madsen, og i dag er han blandt de store etablerede navne - ikke mindst på livescenen. Johnny Madsen har også udgivet sammen med Peter Belli, Nanna og Billy Cross under navnet Hobo Ekspressen, hvor de i 1989 fik et stort hit med "En at bli' som." Madsen er endvidere en respekteret kunstmaler.