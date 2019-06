Johnny Madsen fik 15.000 koncertgæster til at råbe 'ud med Knud': Mød Knud

Knud Møller hjemme i haven på Dalbyvej, hvor han har boet sammen med sin kone Isa Kjerkegaard siden 1999. - Jeg elsker det sted her. Isa har lavet et lille afsnit i haven som hun har opkaldt Knud´s have, griner Knud Møller. Foto: Michael Svenningsen

Guitarist og producer i Johnny Madsen Band Knud Møller bor på den gamle Dalby Skole sammen med sin kone Isa Kjerkegaard.

Nu skal I høre historien om, hvorfor publikum til Johnny Madsens koncerter råber: Ud med Knud! Et af livets små fuldendte øjeblikke er at stå sammen med 15.000 andre mennesker og overvære en Johnny Madsen-koncert ved en af sommerens mange festivaler. På et tilfældigt tidspunkt under koncerten stemmer alle sammen i og råber: "Ud med Knud, Ud med Knud" med reference til guitaristen Knud Møller fra Hedensted. Men hvorfor er det nu lige vi står og råber: Ud med Knud. Det har jeg sat mig for at finde ud af og samtidig finde ud af, hvem Knud Møller egentlig er. Knud Møller forklarer mig, at det var engang i slutfirserne på Midtfyns Festival. - Johnny Madsen og jeg skulle lægge sidste hånd på dagens sætliste. Han ville slutte med "Johnny Be Good", og det ville jeg bestemt ikke. Vi skændtes noget om det og blev lynende uenige, men som bandleder fik Johnny selvfølgelig sin vilje. Da vi når til sidste nummer i koncerten, råber Johnny ud til publikum: Knud gider ikke at spille "Johnny Be Good". Skulle vi ikke give ham fingeren og råbe: "Ud med Knud, Ud med Knud!" og alle ca 15.000 publikummer råbte med. Dengang var det ikke ligefrem et selvtillidsboost for mig, men det blev hurtigt en tradition, at publikum råbte det i slutningen af vores koncerter, og jeg kom efterhånden til at opfatte det som en slags kærlighedserklæring, fortæller Knud. Jeg møder Knud Møller i hjemmet på Dalbyvej i Hedensted en skøn forårs mandag. Han bor på den tidligere Dalby Skole sammen med sin kone Isa Kjerkegaard, som er selvstændig marketing koordinator. - Her på gårdspladsen, som var skolegården, løb børnene rundt og legede, mens den gamle skolelærer sad i hjørnet med sin pibe og holdt øje med slagets gang i skolegården. Der var klasselokale, her hvor jeg i dag har mit studie, hvor jeg sidder og producerer musik, fortæller Knud Møller.

Knud Møller Født 5. februar 1958 i Hjørring.Har boet sammen med sin kone Isa Kjerkegaard på den gamle Dalby Skole i Hedensted siden 1999. De flyttede fra Aarhus til Hedensted.



Uddannet 1979 fra Nordjysk Musikkonservatorium i Ålborg.



Spiller mange forskellige instrumenter, men primært guitar og violin.



Siden 1988 har Knud Møller været guitarist i Johnny Madsen band sammen med Henrik From på trommer og Niels Nello Mogensen på bas.



Har produceret album for Poul Krebs, Rock Nalle og Peter Belli og mange andre danske kunstnere.



Er inspireret af den tidligere Rolling Stones guitarist Mick Taylor, Bob Dylan og Frank Zappa.



Har lavet musik til mange TV-udsendelser.



Blev i 2008 kåret som Danmarks bedste guitarist af Ekstra Bladets læsere.

De 30 år jeg har spillet i Johnny Madsen band har været et eventyr og en fantastisk rejse. Og vi er her endnu, fortæller Knud Møller. Her er han sammen med Johnny Madsen og og Niels Nello Mogensen på Scenen ved Jelling Musikfestival.

Formningslæreren var musiker Knud Møller fik sin første guitar i 1969 i elleve års fødselsdagsgave. Storebror Klaus Møller havde på det tidspunkt allerede spillet trommer i en del år og været en stor inspiration for Knud. Det var ikke en musikerfamilie. Faderen var journalist og moderen lægesekretær. Men pigtrådsmusikken og The Beatles og Rolling Stones rykkede i Knud og hans bror Klaus. - Den musik ramte mig bare lige i maven. Hele den flippede musikerverden. Det var det, jeg ville med mit liv, jeg var sikker på, at her ville jeg få de rigtige oplevelser, fortæller Knud Møller. Det var De Gyldne Løver og Niels Hausgaard, som prægede musikmiljøet dengang i 1970'erne i Hjørring. - Jeg fik Jens Bjørn-Hansen fra De Gyldne Løver som formningslærer - mit første møde med en rigtig musiker, som havde indspillet et rigtigt album. Jeg så meget op til Jens Bjørn. Han inspirerede mig og var med til at åbne mine øjne for folk og jazz. Det var også omkring det tidspunkt, jeg begyndte at interessere mig for klassisk musik og startede med at spille violin, fortæller Knud Møller.

Jeg har den bedste guitar tekniker i Ulf Greifenberg. Han er fra Frederikshavn, og jeg ved, når han kommer ned til Hedensted og gør mit udstyr klar, og vi drikker en øl sammen, så er vi igang og klar til at kommer på turné, fortæller Knud.

30 år med Johnny Madsen Efter folkeskoletiden i Hjørring kom Knud Møller ind på konservatoriet i Ålborg. Her mødte Knud sin første kone Dorte Kvist. De boede sammen i 10 år i Aalborg, inden de gik fra hinanden. - Det var i Aalborg jeg rendte ind i de to amerikanske musikere Silkie Miller og J.J. Dion og Poul Krebs. Jeg turnerede med Silkie og J.J., da Poul Krebs kontaktede mig for at høre, om jeg ville spille med ham og producere hans første album "Efter Stormen". Det var startskuddet til min professionelle karriere. Jeg blev på det tidspunkt opmærksom på Bob Dylan og den tidligere engelske Rolling Stones guitarist Mick Taylor, som jeg har været så heldig at møde to gange. Det blev til mange rigtig gode år sammen med Poul Krebs. Jeg var blevet skilt fra Dorte Kvist og havde fundet sammen med Isa, og vi har jo boet sammen lige siden. Sjovt nok var det Isa, som sagde, at det mest kendte Poul Krebs album "Små Sensationer" ville blive en gigantisk succes, efter hun havde hørt demobåndet. Det fik hun jo ret i, griner Knud Møller. De efterfølgende år gik slag i slag. Knud Møller producerede for Poul Krebs, Peter Belli og Rock Nalle og begyndte et musikalsk samarbejde med den hollandske musiker Hans Theessink. En aften i Aalborg spillede Knud Møller guitar for den dengang ukendte Johnny Madsen fra Fanø. Det bekendtskab har holdt ved lige siden. - Det er sgu fedt at sidde her og spille sammen med dig Knud, sagde Johnny Madsen den aften for 30 år siden i Aalborg. Det er 30 år siden Johnny Madsens succes album Udenfor Sæsonen udkom. Det første Johnny Madsen album, Knud Møller var med på som musiker og producer.

I det tidligere klasseværelse på den gamle Dalby Skole på Dalbyvej, har Knud nu lavet sit eget studie, hvor han spiller og producerer musik.

Universets bedste Men hvad er det egentlig musikken kan og gør ved Knud Møller, idag 50 år efter han fik sin første guitar? - Det er for mig den ultimative følelse af frihed at stå på scenen. Man taber sig fem kilo, håret vokser, og tænderne retter sig ind på plads. Det hele går op i en højere enhed. Når jeg står på scenen med Johnny Madsen, Niels Nello Mogensen og Henrik From er jeg præcis, hvor jeg skal være. I bandet har vi ikke, som i andre bands, faste aftaler om, hvad vi hver især spiller i de respektive numre. Det er der, friheden ligger for mig. Musik er tidskunst for mig, og når jeg spiller solo til Johnny Madsen nummeret One Man Band, kan jeg styre band og publikum lige som jeg vil ved at spille højt, lavt, hurtigt eller langsomt. Det er en helt speciel følelse af frihed, forklarer Knud Møller. I 2008 blev Knud Møller kåret som Danmarks bedste guitarist af Ekstra Bladets læsere. En titel han selv var lidt beklemt med. - Det virkede sådan lidt mærkeligt at få det stempel. Jeg var ydmyg omkring det, men synes måske også det var lidt for meget. Efter en koncert mødte jeg Klaus Kjellerup fra Danser Med Drenge, og han sagde: "Nå, der har vi nok Danmarks bedste guitarist!". Og så røg det ud af munden på mig: - Nej, universets bedste guitarist. Det er det så blevet til som sådan en joke. Det har jeg faktisk brugt lige siden for at understrege det absurde i en sådan titel, griner Knud Møller.

For 30 år siden i Ålborg, første gang jeg mødte Johnny Madsen, sagde Johnny: - Det er sgu fedt at spille sammen med dig Knud. Nu har vi spillet sammen i 30 år, fortæller Knud Møller.

Når jeg står på scenen, får jeg den ultimative følelse af frihed. Det er The Rock'n'Roll Freedom, siger Knud Møller.

Knud Møller og Rasmus Kern fra Magtens Korridorer, hygger og diskuterer teknik, backstage på Jelling Musikfestival.

En time før vi går på scenen, forbereder jeg mig og går frem og tilbage med mine guitarer og gør mig mentalt klar, siger Knud Møller.

Det er i det her hjørne i haven, at Isa har lavet Knud´s hjørne, som er en skøn dejlig lys plet i vores store have, fortæller Knud Møller.

Jeg fik min første guitar i 1969, jeg var 11 år gammel. Det var en Egmont guitar. Den kostede 87,50 krober, husker Knud Møller.

Knud Møller sammen med trommeslageren Henrik From og guitartekniker Ulf Greifenberg, lige før de går på scenen med Johnny Madsen band på Jelling Musikfestival.

Foto: Michael Svenningsen - En time før vi går på scenen, forbereder jeg mig og går frem og tilbage med mine guitarer og gør mig mentalt klar, siger Knud. Foto: Michael Svenningsen

Vi er de bedste kollegaer og vi kan alt sammen, når vi er på scenen, fortæller Knud Møller om Johnny Madsen band.

Når vi spiller nummeret One Man Band, kan jeg styre hele bandet og publikum. Det er en fantastisk følelse af frihed, siger Knud Møller.

Jeg har spillet sammen med Peter Belli i 10 år og været med på Poul Krebs albummet Små Sensationer, siger Knud Møller.

Foto: Michael Svenningsen - En time før vi går på scenen, forbereder jeg mig og går frem og tilbage med mine guitarer og gør mig mentalt klar, siger Knud Møller. Foto: Michael Svenningsen

Knud Møller. Universets bedste guitarist er fra Hedensted.

Foto: Michael Svenningsen - En time før vi går på scenen, forbereder jeg mig og går frem og tilbage med mine guitarer og gør mig mentalt klar, siger Knud Møller. Foto: Michael Svenningsen